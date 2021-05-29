Dünyanın en iyi zeytinyağı Türkiye'de belirlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın en iyi zeytinyağı Türkiye'de belirlenecek

Dünyanın en iyi zeytinyağı Türkiye'de belirlenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Türkiye'de ilk kez düzenlenecek.

Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Türkiye'de ilk kez düzenlenecek. 31 Mayıs'ta Edremit'te gerçekleşecek yarışmada, dünyanın en iyi zeytinyağı belirlenecek.

Natürel sızma zeytinyağı yarışması Anatolian IOOC, dünyanın en iyi zeytinyağlarının belirlendiği sıralama olan EVOO World Ranking çatısı altında Türkiye'de gerçekleşecek. 8 ülkeden, 24 jüri üyesinin katılımıyla, Oleolog Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde 31 Mayıs'ta ilk kez Edremit'te düzenlenecek yarışmanın panel liderliğini İtalyan Antonio Giuseppe Lauro yapacak. Yarışmada dünyanın zeytin yetişen her yerinden zeytinyağı örnekleri yer alacak. Arjantin, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Libya, Cezayir, Fransa ve İsrail'in yanı sıra Türk üreticiler de ürünlerini yarıştıracaklar.

HEM ÜRETİCİYE HEM TÜKETİCİYE FAYDA SAĞLAYACAK

Yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, "Yarışma, Türk üretici ve markalarına ilk kez kendi zeytinyağlarını kendi topraklarında, diğer katılımcılarla birlikte, uluslararası güvenirlikte bir jüriye tattırma olanağı sunuyor. Dereceye giren üretici ve markalar, marka değerlerini yükseltme fırsatı buluyor. Tüketiciler de doğru zeytinyağı seçimi konusunda objektif bir değerlendirme elde etmiş oluyor" ifadeleri yer aldı.

DÖRT KATEGORİDE YARIŞILACAK

Yalnızca natürel sızma zeytinyağlarının yer alacağı yarışmada, monovaryete (tek çeşit) blend (birden fazla çeşit) organik ve çeşnili olmak üzere dört ana kategoride yarışılacağı duyuruldu. Zeytinyağların, ülkelerinin etiket tebliğine uygun şekilde etiketlenmesi ve ambalajlı olması gerektiği bildirildi.

ULUSLARARASI NOTER TASNİF EDECEK

Zeytinyağlarının tasnifiyle başlayacak yarışmada, uluslararası zeytinyağı noteri olan Leonardo Castellani, her numuneye ayrı bir kod verecek. Hiçbir zeytinyağı, jürinin önüne markası belli olacak şekilde çıkmayacak.  Jüri, zeytinyağlarını, üzerinde kod numarası bulunan özel bardaklarla yapacak ve bardakların içindeki zeytinyağının hangi çeşitte, kime ve hangi ülkeye ait olduğunu bilmeyecek.

KÖR TADIM YAPILACAK

Panel üyeleri, kendilerine kod numaralarıyla gönderilecek zeytinyağı numunelerini ayrı ayrı tadacak ve puan verecek. Kör tadım adı verilen bu yöntemle öncelikle duyusal bir kusur olup olmadığına bakılacak. Oleologlar numuneleri zeytinyağının içinde bulunan meyvemsi kokularının şiddetine göre puanlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Gervinho Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyanın en iyi zeytinyağı Türkiye'de belirlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 09:49:03. #1.16#

title