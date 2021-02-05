Dünyanın en hızlı ve uzun lunapark hız treni Suudi Arabistan'da açılacak

Suudi Arabistan'da dünyanın en uzun, hızlı ve en yüksek lunapark hız treni olmak için hazırlanan Six Flags Qiddiya'nın 2023 yılında açılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan'da dünyanın en uzun, hızlı ve en yüksek lunapark hız treni olmak için hazırlanan Six Flags Qiddiya'nın 2023 yılında açılacağı açıklandı.

Dünyanın en uzun, hızlı ve en yüksek lunapark hız treni olmaya hazırlanan Falcon's Flight için tasarım sürecinin devam ettiği açıklandı. Lunapark hız treninin, Suudi Arabistan'daki Six Flags Qiddiya'daki ana cazibe merkezi olacağı ve tema parkın 2023'te açılmasının planlandığı belirtildi.

249 KM HIZA ULAŞACAK

Qiddiya'nın CEO'su Philippe Gas projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki luna park hız treni tutkunları burada bulaşacak. Başka hiçbir yerde benzer bir şey olmadığı için duyduklarından beri yolculuğu dört gözle bekliyorlar" dedi. Gas luna parktaki hız treninin 4 kilometrelik parkuru kapsayacağı ve saatte 155 mil (249 km) maksimum hıza ulaşacağını ifade ederek, " Manyetik motor hızlandırma kullanarak 160 m derinliğindeki bir vadiye dikey bir uçurum dalış manevrası' özelliğine sahip olacak" diye konuştu.

1 MİLLE TAHTTAN İNDİRECEK

Suudi Arabistan'a açılacak olan lunapark hız trenini 155 mil (249 km) ile Japonya'nın Nagashima Spa Land eğlence alanında bulunan Japon Steel Dragon 200 deki 154 mil ile dünyanın en uzun lunapark trenini 1 mille tahtından indirecek. ABD'nin New Jersey'deki Six Flags Great Adventure'daki Kingda Ka lunapark treni, dünyadaki en uzun unvanını elinde tutuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ferrari World Abu Dabi'deki Formula Rossa, saatte 149 mil hızla seyahat eden en hızlısı olarak biliniyor. Japonya'nın Nagashima Spa Land eğlence alanında bulunan Japon Steel Dragon 200 de, 154 mil ile dünyanın en uzun lunapark treni olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı