Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri

Dünyada en hızlı trenlerine sahip olan ülkeleri belli olurken,Türkiye'nin 9'uncu sırada yer aldığı listede, liderliği Japonya göğüsledi.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, en hızlı trene sahip ülkelere yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'inWorld Economic Forum verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre,Türkiye en hızlı trene sahip 9'uncu ülke olarak kayıtlara geçti. Araştırma, trenlerin maksimum çalışma hızı ve hız rekorları baz alınarak hazırlanırken, Türkiye'nin YHT bünyesinde barınan trenlerinin 250 km/s çalışma hızı ve 303 km/s rekoru olduğu görüldü.

Listenin liderliğini de Japonya üstlenirken, trenlerinin 320 km/s çalışma hızı ve 603 km/s'lık rekora sahip olduğu kaydedildi. Fransa ise listenin ikinci sırasında yer alırken, 575 km/s rekoru olduğu görüldü.Dünya tren sistemi totalinin yüzde 60'ına sahip olan Çin'in de 350 km/h çalışma saati ve 603 km/h rekoru ile listede 3'üncü olduğu görüldü.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılından bugüne tren başlığı altında 70 bin 412 haber çıkışı görülürken, Türkiye'de hızlı trenin 20 bin 739 haber ile konuşulduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA