Dünyanın en hızlı kadın pilotu olmak için yaptığı denemede kaza yaparak öldü
Amerikalı kadın yarış pilotu Jessi Combs, Oregon’daki Alvord Çölü’nde arazi hız rekoru denemesi sırasında kaza yaparak öldü.
Amerikalı kadın yarış pilotu Jessi Combs, arazi hız rekoru denemesi sırasında kaza yaparak öldü.
Combs'un ailesi tarafından çarşamba günü yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki pilotun Oregon'daki Alvord Çölü'nde dünyanın en hızlı kadını olma denemesi sırasında kaza geçirerek hayatını kaybettiği duyuruldu. Kazanın detayları hakkında bilgi verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle