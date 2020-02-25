Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu
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Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu

Antarktika'da çalışan Ukraynalı bilim insanları sabah uyandıklarında araştırma istasyonlarının etrafındaki bembeyaz karın kan kırmızısı olduğunu gördü, çok geçmeden buna neyin neden olduğu anlaşıldı.

25.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:12
Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu

Antarktika'da çalışan Ukraynalı bilim insanları, uyandıklarında araştırma istasyonlarının etrafındaki bembeyaz karın kan kırmızısı olduğunu gördü.


Araştırmacılar kısa sürede bunun 'Chlamydomonas nivalis' yani 'kırmızı kar' olarak da bilinen mikroskopik bir kar yosunu olduğunu anladılar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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