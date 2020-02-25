Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu
Antarktika'da çalışan Ukraynalı bilim insanları sabah uyandıklarında araştırma istasyonlarının etrafındaki bembeyaz karın kan kırmızısı olduğunu gördü, çok geçmeden buna neyin neden olduğu anlaşıldı.
25.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:12
Antarktika'da çalışan Ukraynalı bilim insanları, sabah uyandıklarında araştırma istasyonlarının etrafındaki bembeyaz karın kan kırmızısı olduğunu gördü.
Araştırmacılar kısa sürede bunun 'Chlamydomonas nivalis' yani 'kırmızı kar' olarak da bilinen mikroskopik bir kar yosunu olduğunu anladılar. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com