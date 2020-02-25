Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu

25.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:12

Antarktika'da çalışan Ukraynalı bilim insanları, sabah uyandıklarında araştırma istasyonlarının etrafındaki bembeyaz karın kan kırmızısı olduğunu gördü.



Araştırmacılar kısa sürede bunun 'Chlamydomonas nivalis' yani 'kırmızı kar' olarak da bilinen mikroskopik bir kar yosunu olduğunu anladılar. Euronews.com'da Görüntüle