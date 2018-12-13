Dünyanın En Güzel Mankeninden Türk Erkekleri İtirafı!

Dünyanın en güzel mankeni seçilen Iman Casablanca, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Olağanüstü Türkçesiyle dikkat çeken Faslı manken, hakkındaki merak edilenleri anlattı.

"OYUNCULUK YAPMAM İSTİYORUM"

Türkan Şoray'a hayran olduğunu belirten Casablanca'nın Türk erkekleri hakkındaki itirafı ise çok konuşuldu. Casablanca açıklamalarına devam ederek, "Ben burada oyunculuk yapmak istiyorum. Her ülkede çok önemli diksiyona hâkim olmak. Gençler çok ilgilenmiyorlar bu konuyla. 'Yakışıklıyım, güzel yeter' diyorlar. Ben iki yıldır Türkçe dersi alıyorum. Önce kendim öğrendim sonra da ders almaya başladım. Türk dizilerini izliyordum alt yazılı sonra dilimi geliştirmeye başladım." Anlamadığım herhangi bir cümleyi not alıyordum. Araştırıp buluyordum. Bana 'aksanlı konuş daha iyi olur' diyorlar, ama ben şirin olmak istemiyorum. Ben yabancı olarak çıkmak istemiyorum. Ailemden herhangi biri Türk kökenli değil ama ben Türkçeyi seviyorum. Dört dil biliyorum. Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça... Ben bir Arap kadını olarak, en sevdiğim dizi 'Kadın' öyle bir dizide rol almak isterim. Yanımda kim rol alıyor değil de ne mesaj veriyorum o önemli benim için." ifadelerini kullandı.

"MESAJ ATAN ÇOK OLUYOR"

"Kadınlara yönelik bir şeyler yapıp, mesaj vermek istiyorum." diyen Casablanca, "Sadece güzel olmak değil de, akıllı olmak, özgür olmak' bu mesajı vermek istiyorum. Benim de kendimde beğenmediğim noktalar var. Bakıyorum eski Türk filmlerine Türkan Şoray mesela çok güzel. Boyum 1.75, yaşım 22, kilom da 50... Ben mühendislik okudum ama hiç o işi yapmadım. İki yıl önce buraya geldiğimde Erkan Özarman'la tanıştım. Ben oyuncu olmak istediğimi söyledim. O da bana 'Önce Türkçe'yi öğrenmen gerekiyor. Sonra Best Model olman lazım, ondan sonra zaten teklifler gelir. Bana Instagram'dan mesaj atan çok oluyor. Çok gülüyorum onlara... Tanımıyorum etmiyorum, sanki yıllardır arkadaşız da bana 'Merhaba, yemeğe gidelim mi?' yazıyorlar. Çok cesaretliler..." dedi.