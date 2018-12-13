Dünyanın En Güzel Mankeninden Türk Erkekleri İtirafı!
Kanal D'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Faslı manken Iman Casablanca'ın Türk erkekleri hakkında itirafta bulunarak, "Instagram'dan mesaj atan çok oluyor. Çok gülüyorum onlara. Tanımıyorum etmiyorum, sanki yıllardır arkadaşız da bana 'Merhaba, yemeğe gidelim mi?' yazıyorlar." dedi.
Dünyanın en güzel mankeni seçilen Iman Casablanca, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Olağanüstü Türkçesiyle dikkat çeken Faslı manken, hakkındaki merak edilenleri anlattı.
"OYUNCULUK YAPMAM İSTİYORUM"
Türkan Şoray'a hayran olduğunu belirten Casablanca'nın Türk erkekleri hakkındaki itirafı ise çok konuşuldu. Casablanca açıklamalarına devam ederek, "Ben burada oyunculuk yapmak istiyorum. Her ülkede çok önemli diksiyona hâkim olmak. Gençler çok ilgilenmiyorlar bu konuyla. 'Yakışıklıyım, güzel yeter' diyorlar. Ben iki yıldır Türkçe dersi alıyorum. Önce kendim öğrendim sonra da ders almaya başladım. Türk dizilerini izliyordum alt yazılı sonra dilimi geliştirmeye başladım." Anlamadığım herhangi bir cümleyi not alıyordum. Araştırıp buluyordum. Bana 'aksanlı konuş daha iyi olur' diyorlar, ama ben şirin olmak istemiyorum. Ben yabancı olarak çıkmak istemiyorum. Ailemden herhangi biri Türk kökenli değil ama ben Türkçeyi seviyorum. Dört dil biliyorum. Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça... Ben bir Arap kadını olarak, en sevdiğim dizi 'Kadın' öyle bir dizide rol almak isterim. Yanımda kim rol alıyor değil de ne mesaj veriyorum o önemli benim için." ifadelerini kullandı.
"MESAJ ATAN ÇOK OLUYOR"
"Kadınlara yönelik bir şeyler yapıp, mesaj vermek istiyorum." diyen Casablanca, "Sadece güzel olmak değil de, akıllı olmak, özgür olmak' bu mesajı vermek istiyorum. Benim de kendimde beğenmediğim noktalar var. Bakıyorum eski Türk filmlerine Türkan Şoray mesela çok güzel. Boyum 1.75, yaşım 22, kilom da 50... Ben mühendislik okudum ama hiç o işi yapmadım. İki yıl önce buraya geldiğimde Erkan Özarman'la tanıştım. Ben oyuncu olmak istediğimi söyledim. O da bana 'Önce Türkçe'yi öğrenmen gerekiyor. Sonra Best Model olman lazım, ondan sonra zaten teklifler gelir. Bana Instagram'dan mesaj atan çok oluyor. Çok gülüyorum onlara... Tanımıyorum etmiyorum, sanki yıllardır arkadaşız da bana 'Merhaba, yemeğe gidelim mi?' yazıyorlar. Çok cesaretliler..." dedi.
-
bu yarismada en iyi markalarin kozmetik urunleri en iy kiyafetler stilislerle calisilmis elbiseler mayolar efenime siylim ayakkabilar takilar herseyin en iyisi en iyis dersler dersler yuruyusler danslar suslenip giyinip haydi yallah juriye : ))) satilik mal gibi etiketlenip hop aslinda tersi olmalineb sade haluyle hatta ev hali is kiyafeti sifir makyaj kendi sevimleri tercihleriyle bi hanim kiz secilmeli k zaman iste bu guzel.diyelim bunlarin hepsi yapmam bebek malesef bu duzen deismez parali zengin amcalara kari kiz lazimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
birde senin yüzünden mi ellerim nazır tutsun alayna sağ elimi perişan bittiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
İstedi hem tanıdık hem kaslıCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Böyle bir karım olsun bir milyon borcum olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
SANA TAVSİYEM TÜRK ERKEKLERİNDEN UZAK DUR. ARAP ERKEKLERİ DAHA ÇEKİCİ ONLARLA İLGİLEN. BEN ARAP KOCAMLA 5 YILDIR EVLİYİM, ÇOK MUTLU BİR YUVAM VAR. HERKESE TAVSİYE EDERİM.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır