Dünyanın en güzel anlarını yakalayan fotoğrafçı Stefan Forster daha çocukluğunda tek bir şeyi arzu ediyordu: Dışarıya, doğaya çıkmak!

Stefan Forster daha çocukluğunda tek bir şeyi arzu ediyordu: Dışarıya, doğaya çıkmak! Bugün de farklı değil. İsviçreli manzara fotoğrafçısı, kamerası ve dronu ile dünyanın dört köşesinde en iyi ışık ortamını arıyor. İstediği anı yakalaması bazen günler ya da haftalar alıyor. Herşey mükemmel olana dek çekmek istediği motiflerin bulunduğu yerlere birkaç kez gidiyor.

Kaynak: DailyMotion.com