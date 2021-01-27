Dünyanın en güzel 10 müslüman kadınları kimlerdir? Hangi Türk bu listeye girmiştir?

Burak Özçivit'le evli ve bir çocuk sahibi olan Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 müslüman kadını listesinde tek Türk olarak güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Peki, Dünyanın en güzel 10 müslüman kadınları kimlerdir? Hangi Türk bu listeye girmiştir? Fahriye Evcen kimdir?

Burak Özçivit'le evli ve bir çocuk sahibi olan Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 müslüman kadını listesinde tek Türk olarak güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Peki, Dünyanın en güzel 10 müslüman kadınları kimlerdir? Hangi Türk bu listeye girmiştir? Fahriye Evcen kimdir? İşte detaylar haberimizde...

DÜNYANIN EN GÜZEL MÜSLÜMAN KADINI FAHRİYE EVCEN

Fahriye Evcen, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Hindistan'ın en popüler sitelerinden 'bollyinside', dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını seçti. Bu listeye tek Türk olarak adını yazdıran Evcen'in güzelliği bir kez daha tescillenmiş oldu.

DÜNYANIN EN GÜZEL 10 MÜSLÜMAN KADINLARI KİMLERDİR?

1) Ameerah Al-Taweel: Suudi Arabistanlı hayırsever ve eski prenses.

Ameerah Al-Taweel

2) Nesreen Tafesh: Suriyeli oyuncu.

3) Rawan bin Hussain: Kuveytli oyuncu ve sosyal medya fenomeni.

4) Reham Khan: İngiliz-Pakistanlı gazeteci, yazar ve film yapımcısı.

5) Zareen Khan: Hint aktris.

6) Muna Abu Sulayman: Suudi iş kadını ve aktivist.

7) Cyrine Abdelnour: Lübnanlı bir şarkıcı, oyuncu ve model.

8) Sheikha Mahra: Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum'un kızı.

9) Mahira Khan: Pakistanlı aktris.

10) Fahriye Evcen: Türk sinema ve dizi oyuncusu.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit (d. 4 Haziran 1986, Solingen, Batı Almanya), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır.

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Ormanos köyündendir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

ÖZEL HAYATI

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.[11] 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları İstanbul Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.

FİLMOGRAFİ

Cennet

Aşk Tutulması

Alvin ve Sincaplar 2

Takiye: Allah Yolunda

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Evim Sensin

Aşk Sana Benzer

Sonsuz Aşk

Asla Unutma

Hasret

Yaprak Dökümü

Yalancı Bahar

Veda

Çalıkuşu

Kurt Seyit ve Şura

Ölene Kadar