Dünyanın en güvenli şehri hangisi? En tehlikeli şehir hangisi? Eskişehir ilçeleri!

Araştırma şirketi Numbeo tarafından yayınlanan sonuçlar şaşırttı. Türkiye'nin içinde bulunduğu hangi şehir en güvenilir? Dünyanın en güvenli şehri hangisi? En tehlikeli şehir hangisi? Eskişehir ilçeleri!

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ HANGİSİ?

431 şehrin bulunduğu en güvenli şehir araştırmasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehri, ilk 10'da yer aldı. Buna göre, dünyanın en güvenli ilk 10 şehri şöyle; Abu Dabi-BAE, Doha-Katar, Taipei-Tayvan, Quebec-Kanada, Zürih-İsviçre, Şarika-BAE,Dubai-BAE, Eskişehir-Türkiye, Münih-Almanya ve Trieste-İtalya.

EN TEHLİKELİ ŞEHRİ HANGİSİ?

Suç oranlarına bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, araştırmanın da ilk sırasında yer aldı. Brezilya ve Güney Afrika'dan üçer kentin bulunduğu en tehlikeli şehirler listesine Ankara 183'ncü sıradan yer bulurken, İstanbul ise listeye 263. sıradan katıldı.

ESKİŞEHİR İLÇELERİ

Alpu

Beylikova

Çifteler

Günyüzü

Han

İnönü

Mahmudiye

Mihalgazi

Mihalıççık

Odunpazarı

Sarıcakaya

Seyitgazi

Sivrihisar

Tepebaşı