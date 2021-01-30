Dünyanın En Güvenli Şehirleri açıklandı: Eskişehir 8. Antalya 61. Bursa 74. İzmir 77. Ankara 183. İstanbul 263.

Araştırma şirketi Numbeo, her yıl hazırladığı 'dünyanın en güvenli şehirler' listesini açıkladı. Listenin zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken, Eskişehir son 3 yılda 41 basamak yükselerek, 8'inci sırada yer aldı.

Araştırma şirketi Numbeo'nun açıkladığı dünyanın en güvenilir şehirlerinin arasında Türkiye'den Eskişehir'de bulunuyor. Numbeo'nun her yıl düzenli olarak hazırladığı 'dünyanın en güvenli şehirler' 2020 listesinin birinci sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alıyor. Liste, ülkelerin güvenlik birimlerinden alınan suç oranlarına göre oluşturuluyor. 431 kentin değerlendirildiği raporda Türkiye'den Eskişehir 82,45 puanla 8'inci oldu. Başkent Ankara 183'üncü, İstanbul 263'üncü, Antalya 61'inci, Bursa 74'üncü, İzmir ise 77'nci sırada yer aldı.

Eskişehir 3 yılda 41 basamak yükseldi

Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversiteleriyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 900 bin nüfuslu 'öğrenci kenti' Eskişehir, Numbeo araştırmalarında 2017 yılında 49, 2018 yılında 19, 2019 yılında ise 11'inci sırada yer almıştı. Son 3 yılda 'dünyanın en güvenli şehirler' listesinde 41 basamak birden yükselen Eskişehir 2020 yılında ise 8'inci sıraya yerleşti.

Vali Ayyıldız, Eskişehirlilere teşekkür etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçilmek sevindirici bir gelişme. Uluslararası bir araştırma sonucunda dünyanın en güvenli şehirleri arasında Eskişehirimiz 8'inci olmuştur. Ülkemizde ilk sırada yer alan Eskişehirimizin bu sonucu elde etmesinde emeği geçen başta Eskişehirli hemşehrilerimiz olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. (DHA)

Kaynak: Tourism Today