Dünyanın en güvenli kentleri: İstanbul 60 şehir arasında 36. sırada yer aldı

29.08.2019 16:31

İstanbul dijital güvenlik, sağlık güvenliği, altyapı güvenliği ve kişisel güvenlik kriterlerine göre oluşturulan 'Dünyanın En Güvenli Şehirleri' sıralamasında 60 şehir arasında 36. en güvenli kent oldu.



The Ekonomist İstihbarat Birimi'nin (EIU) yayımladığı 2019'un en güvenli şehirleri raporunda, Japonya'nın başkenti Tokyo 92.0 toplam puanla zirvede konumlanırken listenin en sonunda 38.1 skorla Nijerya'nın Lagos kenti bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle