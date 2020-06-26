Dünyanın En Güvenli Akıllı Telefonu Satışa Sunuldu Bazı durumlarda kullanıcıların aradığı asıl şey gizlilik ve dayanıklılık olabilir. Buna karşın mevcut akıllı telefonlarda

Bazı durumlarda kullanıcıların aradığı asıl şey gizlilik ve dayanıklılık olabilir. Buna karşın mevcut akıllı telefonlarda bu iki özelliği bir arada bulabilmek ne yazık ki pek de mümkün değil. Bittium Tough Mobile 2C kullanıcıların bu iki ihtiyacı üzerine odaklanıyor ve bir noktada dünyanın en güvenli akıllı telefonu unvanını almaya aday bir model olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu model hakkında merak edilen her şey!

Dünyanın En Güvenli Akıllı Telefonu ile Tanışın: Tough Mobile 2C

Temel olarak devlet kurumları ve üst düzey yetkililer için geliştirilen bu model kullanıcıya en üst düzey güvenlik imkanları sunuyor. Android 9 üzerine kurulu sıkılaştırılmış, yani gizliliği tehlikeye atacak işlevleri engellenmiş ya da kaldırılmış, iki işletim sistemi ile gelen modelde kullanıcılara iş ve kişisel anlar için farklı hesaplara geçiş yapabilme imkanı sunuluyor.

İşte Tough Mobile 2C ile kullanıcılara sunulan bazı avantajlar:

Veri hırsızlığını önlemek için yeni nesil dış müdahale algılayıcı. Bu teknolojinin pil bitmiş olsa dahi kullanılabilmesi için bu teknolojiye özel yerleşik bir yedek pil bulunuyor.

Mikrofonu, kamerayı ve ağ bağlantılarını tek dokunuşla tamamen kapatabilmek için fiziksel tuş.

Donanım ve yazılım bütünlüğü doğrulayıcısı.

Donanım ve yazılım ile entegre çok katmanlı güvenlik.

Tüm veri üzerinde geçerli şifreleme.

Tough Mobile 2C tüm bunları yaparken dayanıklılığa da önem veriyor. Bu noktada MIL-STD-810G standartlarında dayanıklılık sertifikasına ve IP67 su dayanıklılığı sertifikasına sahip. Yeni modelin yaklaşık 2,000 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir