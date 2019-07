Dünyanın en güçlü sporcuları İstanbul'da yarışacak!

Türkiye'den ve yurtdışından en güçlü kadın ve erkek atletlerin katılacağı Strongest Man Türkiye, 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak

Powerlift, güreş, rugby ve halterde uluslararası dereceleri olan deneyimli sporcular güç sınırlarını zorlayacak

Organizasyon Sorumlusu Özkaya: Oldukça mücadeleci bir şov izleyeceğiz

"Bu sporun riskleri, insanı cezbediyor"

"Yarışmaya katılacak sporcu sayısı arttı"

Doğan Doğan: Kendi sınırlarımızı zorluyoruz

"Strongest Man çok zorlu bir spor. Bir açıdan da hayatımızı riske atıyoruz"

"30 yıldır vejetaryenim. Belki de şu anda dünyadaki en güçlü vejetaryen olabilirim"

Dünyanın en güçlü kadın ve erkek sporcuların mücadele edeceği StrongIst Dünya Kupası ve Istanbul's Strongest Man-Woman 2019, 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Esenyurt'taki Soul Entertainment'te bu yıl 2'ncisi düzenlenecek organizasyonda yerli ve yabancı toplam 120 sporcu 'dünyanın en güçlüsü' olmak için sınırlarını zorlayacak.

Powerlift, güreş, rugby ve halterde uluslararası dereceleri olan deneyimli profesyonel sporcuların katılacağı StrongIst Dünya Kupası, aynı zamanda ilk kez bir dünya kupası yarışmasında kadın kategorisinin olması özelliğini taşıyor.

Bu güç şovlarının yaşanacağı şampiyona öncesi organizasyon sorumlusu Özcan Özkaya ve sporcular Doğan Doğan ile Fatih Karaca, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

ÖZCAN ÖZKAYA: OLDUKÇA MÜCADELECİ BİR ŞOV İZLEYECEĞİZ

Türkiye'yi daha önce Strong Man yarışmasında da temsil eden StrongIst Dünya Kupası Organizatörü Özcan Özkaya, şampiyona öncesi heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu sene çok güzel bir organizasyon yapacağız. Strong Man, Türkiye'de yeni yeni gelişiyor. Oldukça yoğun bir talep var. İlk yarışmamızı geçen sene yaptık ve yaklaşık 40 kadar atlet katıldı. Bu sene çok daha büyük bir organizasyon yapıyoruz. Yurtdışına açıldık. Rusya, Ukrayna, Almanya, Avusturya ve İsveç gibi ülkelerden atletler gelecek. Bu seneki organizasyonda ilk defa kadın kategorisi de var. Kadınlarda 80 kilo ve altı; erkeklerde ise 90 kilo ve altı, 110 kilo ve altı, ayrıca 110 kilo ve üstü olmak üzere kategoriler var. Yoğun bir talep söz konusu. Türkiye'den katılacak Fatih Karaca, bu organizasyonda oldukça iddialı. Geçen yılın dereceye kalan sporcuları da bu sene organizasyonda olacak" dedi.

"YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU SAYISI ARTTI"

Geçen seneye göre bu şampiyonaya katılacak sporcu sayısında artış olduğunu söyleyen Özkaya, "120 sporcu kontenjanımız var. Şu ana kadar 80 sporcu kayıt oldu. Biz kategori başı 30 sporcu olarak hedefledik ama bizim için de ideal olan zaten kategori başına 20 sporcu" diye konuştu.

"OLDUKÇA MÜCADELECİ BİR ŞOV İZLEYECEĞİZ"

Organizasyonun geçen sene çok büyük ilgi gördüğünü ifade eden Özcan Özkaya, "Türkiye'de bu organizasyonun 2'ncisi oluyor. Geçen sene CNR EXPO fuarında gerçekleşti ve iki kategoride toplam 40 sporcu yarıştı. İnanılmaz büyük bir ilgi gördü. Kaldırılan ağırlıklar inanılmaz büyük. Zaten bu yıl göreceksiniz 350-400 kiloluk ağırlıkları taşıyacaklar. Oldukça mücadeleci bir şov izleyeceğiz. İzleyen de çok zevk alıyor. Buradaki sporcular bununla yeni tanıştılar. Ben de bu sporda ülkemi temsil ettim" açıklamasında bulundu.

"FARKLI BRANŞLARDAN BİR ÇOK SPORCU, BU SPORU YAPIYOR"

Strong Man yarışmasına farklı branşlardan da sporcular katıldığını dile getiren Özkaya, "Bugüne kadar 10'a yakın seminer yaptık. Buraya çok farklı dallardan sporcular geldi. Yüzme sporunu yapan, rugby yapan, Amerika Futbol Takımı'ndan gelenler oldu, güreşçiler de geldi. Boks, Amerikan Futbolu ve rugby yapan kişiler dayanıklılıkları yüksek olduğu için daha başarılı oluyor. Sadece Strong Man yapan da var. Strong Man sporu, diğer spor branşlarında mücadele eden kişilerin gelişimine de katkı sağlıyor. Bir koşucu, bu sporu yaparsa bunun çok faydasını görecektir" dedi.

"BU SPORUN RİSKLERİ, İNSANI CEZBEDİYOR"

Strong Man'in içerisinde tehlikeler ve zorluklar barındırdığını ifade eden Özcan Özkaya, "Strong Man, ekstrem spor olarak geçer. Tehlikeli bir spor. Sakatlanma ihtimali tabi ki var ama o kadar güzel bir spor ki, o riskler insanı cezbediyor. 400 kilo sırtında taşımak her babayiğidin harcı değil. Her antrenman yaptığınızda sinir sistemine çok yükleniyorsunuz. Ağırlık altında kalma süresi bu sporda çok yüksek. Spor yaptığınız süre boyunca stresiniz artıyor ama sonrasında normal hayatınızda stressiz bir gün geçiriyorsunuz" şeklinde konuştu.

DOĞAN DOĞAN: KENDİ SINIRLARIMIZI ZORLUYORUZ

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Strong Man'de kendi sıkletinde 2'nci olan ve bu sene de yarışacak olan Doğan Doğan da, "9 sene grekoromen minder güreşi yaptım. 10 yıldır da ragbi oynayıp, aynı zamanda antrenörlük de yapıyorum. Geçen sene düzenlenen Strong Man organizasyonunda kendi sıkletimde Türkiye'nin en güçlü ikinci adamı seçildim. Bu sene de Eylül ayında yapılacak olan şampiyonaya hazırlanıyoruz. Biraz heyecanlı ve stresliyiz. Kendi imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızı yapabileceğimiz bir kaç alternatif salon var. Buralarda kendi sınırlarımızı zorluyoruz. Her salonda aynı ekipmanlar olmadığı için her zaman aynı idmanları yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu sene kadın sporcuların da yer alacağını ifade eden Doğan, "Yaklaşık 15-20 ülkeden sporcu katılacak. Bu nedenle de biraz da milli mücadele gibi olacak. Aynı zamanda kadınlar da bu organizasyonda mücadele edecek. 90 kg, 110 kg ve yüksek sıklet olan 130-160 kilonun üzerinde yarışmalar yapılacak" dedi.

Bu seneki şampiyonada daha iddialı olduğunu vurgulayan Doğan, "Kişinin genetik faktörü ve spor geçmişi önemli. Ben güreş ve ragbi kökenli olduğum için, o sporla gerekli olan performans ve ağırlık antrenmanlarında anatomim buna biraz yatkındı. Kendimi de geçtiğimiz yıldan bu yana biraz daha zorlayarak biraz daha geliştirdim. Bu sene biraz daha iddialı olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR AÇIDAN DA HAYATIMIZI RİSKE ATIYORUZ"

Strongest Man sporunun çok zorlu ve riskli olduğunun altını çizen Doğan, şöyle konuştu;

"Sporların içinde powerlift en zorlusu diyebilirim. Bir açıdan da hayatımızı riske atıyoruz. Çünkü bütün sinir sistemimiz alt üst olabiliyor. Taşıdığımız yükler gerçekten ağır. Kişinin yanlış antrenman yapmasıyla da sakatlıklar yaşanabiliyor."

"30 YILDIR VEJETERYANIM"

Dünyanın en güçlü adamlarıyla yarışan ve bunu yaparken de 30 yıldır vejetaryen olduğunu sözlerine ekleyen Doğan Doğan, "30 yıldır vejetaryenim. Belki de şu anda dünyadaki en güçlü vejetaryen olabilirim. Bunu da bu şampiyonada göreceğiz. Araştırıyorum ama şu an bildiğim bir tek ben varım.

Bir çok spor branşını vejetaryen olarak yaptım. İnsanların ete ihtiyacı yok, bütün canlıların yaşamaya ihtiyacı var. Dolayısıyla vücudunuzun ihtiyacını tahıl ürünlerinden ve aynı amino asitleri karşılayan besinlerle giderebiliyorsunuz. Ben bunu başardım" diye konuştu.

Doğan ayrıca, powerlift sporuna destek beklediklerini ifade ederek, "Aramızda uluslararası derece yapabilecek sporcular var. Şu an çalışılan ağırlıklar ve kaldırılan kiloları yurtdışındaki sporcularla kıyaslıyoruz. Buna baktığımız zaman bizler üst düzey ağırlıklar kaldırıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

FATİH KARACA: KENDİME GÜVENİYORUM

24 yaşındaki sporcu Fatih Karaca ise, şampiyonada çok tecrübeli isimlerle mücadele edeceğini belirterek, şunları söyledi;

"Strong Man sporunu, ilk spora başladığım andan itibaren yapmak istiyordum. Ancak ekipman eksikliği ve imkanlar olmadığı için yapamamıştım. Ancak şimdi bu spor son 1 yıl içinde hızla gelişti. Bu yıl da düzenlenecek organizasyonda yer alacağım. Yurtdışından gelecek olan çok tecrübeli isimlerle mücadele edeceğiz. Ancak ben kendime güveniyorum."

