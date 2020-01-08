Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Japonya yine birinci, üç sıra gerileyen Türkiye 55'nci
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BBC

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Japonya yine birinci, üç sıra gerileyen Türkiye 55'nci

Japonya pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu gibi yeniden ilk sırada yer aldı.

08.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:30
Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Japonya yine birinci, üç sıra gerileyen Türkiye 55'nci

pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu gibi yeniden ilk sırada yer aldı. Japonya pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55'nci oldu. Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor.

Listede Türkiye, Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve 'un hemen gerisinde, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.

İlk 10

Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini ölçen 2020 Henley Pasaport Endeksi'nde ilk 10 şöyle:

1

Japonya (191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor)

2

Singapur (190)

3

Güney Kore, Almanya (189)

4

İtalya, Finlandiya (188)

5

İspanya, Lüksemburg, Danimarka (187)

6

İsveç, Fransa (186)

7

İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya (185)

8

ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika (184)

9

Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya (183)

10

Slovakya, Litvanya, Macaristan (181)

En zayıf pasaportlar

2006'dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:

100

Kuzey Kore, Sudan (39 ülke)

101

Nepal, Filistin Yönetimi (38)

102

Libya (37)

103

Yemen (33)

104

Somali, Pakistan (32)

105

Suriye (29)

106

Irak (28)

107

Afganistan (26)

BBC
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