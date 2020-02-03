Dünyanın en güçlü orduları 2020 raporu: TSK 13'üncü sıraya geriledi

03.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:23

ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu konumunda bulunuyor. TSK, 2019 raporunda 9'uncu sırada yer alıyordu.



Türkiye, 138 ülkenin incelendiği 2020 Askeri Güç Sıralaması endeksinde puanı artmasına karşın dört basamak geriledi. Listenin başında geçen yıl olduğu gibi ABD yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordu arasındaki NATO üyesi sayısı 5'ten 3'e düştü. Euronews.com'da Görüntüle