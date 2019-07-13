Dünyanın en güçlü kadını sallanıyor

ANGELA Merkel 17 Temmuz'da 65 yaşını kutlayacak. 14 yıldır Almanya Başbakanı. Sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da kaderini belirliyor. Dünyanın en güçlü kadını. Trump'a karşı özgür dünyanın lider adayı. Gelecek seçimlere kadar başbakan olarak kalmak istiyor. Ancak seçimlere daha iki yıldan fazla zaman var.

Seçimlere kadar Başbakan kalabilir mi? Siyasi olarak tartışılan bu soruya şimdi sağlık sorunu da eklendi. Dünyanın en güçlü kadını kameralar karşısında tir tir titriyor. Son bir ay içinde üç kez titreme nöbeti tuttu. Birincisinde su eksikliğini gerekçe gösterdi. İkinci nöbetinde su verildi ama içmedi.

SU SIZMIYOR

Bu sefer titreme gerekçesinin psikolojik olduğu, 'yine mi gelir korkusu' neden gösterildi. Merkel, "Bununla bir süre yaşamam gerek" diyerek, titremenin daha devam edebileceği mesajı verdi. Ama kısa bir süre sonra üçüncü titreme nöbeti kamuoyunun endişesini haklı olarak çok daha fazla artırdı. Şimdi herkes Merkel'in sağlık durumunu sorguluyor. Sadece Almanya değil, tüm dünya 'Merkel'in nesi var' diye soruyor. Merkel çok ketum biri. 2002'de Başbakan adayı tartışmalarında, kimsenin ruhu duymadan sabah gizlice Münih'e uçup, tekrar parti toplantısına dönen biri. Etrafındaki en yakın danışmanları da en az kendisi kadar ketum. Başbakanlıktan Merkel'in sağlık durumu hakkında dışarıya su sızmıyor.

YARI HURDA AYRILMAM

Merkel iki yıl daha bu görevi sürdüreceğine inanıyor. "Sağlığımda görevimi engelleyecek bir durum yok" diyor. 1997'de kendisine ne kadar siyasette kalmayı düşündüğü sorulan Merkel, "Siyaseti bırakmak için doğru zamanı bulmak istiyorum. Ama yarı hurda da ayrılmak istemiyorum" demişti. Merkel seçimlere kadar Başbakan kalırsa, politikaya veda etmek için doğru zamanı yakalamış olacak mı? Kameralar karşısında titreyen bir Almanya görüntüsü devam ederse, Almanlar buna 2.5 yıl daha buna dayanır mı? Bilinmiyor...