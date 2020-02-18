Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya geliyor

18.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:20

Antalya'nın Alanya ilçesi, dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı, Strogman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisinin 3. ayağına ev sahipliği yapacak.



Yıl boyunca farklı 13 ülkede toplam 16 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği Strogman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisinin 3. yarışı, 25-26 Nisan tarihinde Alanya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Birbirinden güçlü sporcular, insanoğlunun sınırlarını zorlayan yarışlarda puan almak ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Halka açık görsel bir şov olarak gerçekleştirilecek olan yarışlar aynı zamanda Alanya'nın ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir fırsat olacak.



"Çok güzel bir organizasyon olmasını umuyoruz"



Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, bu organizasyonun son yıllarda en çok izlenen spor organizasyonu olduğunu belirterek, "Dünyada yüzden fazla ülkede televizyondan yayınlanıyor, 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Geçen yıl Alanya'da 19-20 Nisan tarihlerinde 13 ülkede 16 serilik yarışın 3. ayağı olarak Alanya organizasyonunu gerçekleştirdik. Son derecede başarılı bir yarışma oldu. Buradaki hazırlıklarımız, yaptığımız organizasyon, yarışmaların mükemmel geçmesi organizasyonu çok memnun etti. 2020'de de 3. yarış olarak Alanya dünya takviminde yer almaya devam edecek. Buradaki tarihimiz 25-26 Nisan. Stongman Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi, Alanya temsil edecek. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Hazırlıklarımız başladı. İnşallah yine çok güzel bir organizasyon olmasını umuyoruz" dedi.



"İnsanoğlunun fiziki olarak sınırlarını zorluyorlar"



Yarışlar hakkında bilgiler de veren Cimrin, "Strongman adı üstünde güçlü adam. Bu kişiler kendi ülkelerinin en güçlü insanları. İnsanoğlunun fiziki olarak sınırlarını zorluyorlar. Tırlar çekiliyor, 150-200 kiloluk ağırlıklar kaldırılıyor, bunlarla belli mesafeler katediliyor. Tekneler, helikopterler çekiliyor. Normal insanların yapmaması gereken çok düzenli bir spor. Beslenme alışkanlığı gerektiren, farklı bir disiplin. İşin görsel tarafı çok önemli. O yüzden çok fazla şekilde dünyada seyrediliyor. Bizlerin gerçekten yapamayacağı bir spor dalı" diye konuştu.



"Onların buraya gelmesi bizim için çok değerli"



Organizasyonun ülke tanıtımına büyük katkı sunacağını aktaran Cimrin şunları söyledi:



"Dünyada yüzden fazla ülkede yayınlanıyor olması, çok fazla kişiye ulaşması ve Türkiye'nin, Alanya'nın adını belki hiç duymamış kişilerin bu bölgenin özelliklerini bu program aracılığıyla tanıyacak. Bizim turizmimizin bilinirliği, bizim organizasyon kapasitemizi anlatabilmemiz açısından bizim için çok değerli. Sporcular da son derece dışa dönük, neşeli, hayran kitlesi olan kişiler. Onların da buraya gelmesi bizim için çok değerli. Son derece görsel şov niteliği taşıyan, üst seviye bir spor." - ANTALYA

Kaynak: İHA