Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya geliyor

18.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:08

DÜNYANIN en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi'ne geçen yıl dahil olan Alanya, bu yıl da serinin 3'üncü yarışı olarak Türkiye ayağına ev sahipliği yapacak.

Yıl boyunca 13 ülkede toplam 16 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Bu yıl Alanya'da 25-26 Nisan tarihinde yapılacak olan yarışta sporcular kazandıkları ödüllerin yanı sıra seride topladıkları puanlarla lig şampiyonu olmak ve büyük ödülü alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

Kaynak: DHA