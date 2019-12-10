Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?
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Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?

Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyor

10.12.2019 07:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:46
Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da, diğer genç devlet liderleri kimler?

'da 34 yaşındaki Sanna Marin partisi tarafından başbakanlığa seçilerek bu görevdeki en genç politikacı oldu. Marin, "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını da elde etti.


Başka birçok ülkede de otuzlu yaşlarda bulunan siyasetçiler önemli görevler üstleniyor. Otuzlu yaşlarında olan bazı ülke liderleri şunlar Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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