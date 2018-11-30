Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi

Dünyada akademik çevrelerce "Bilim Oscarları" olarak nitelendirilen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2018 Listesi'ne, Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) üç akademisyen girdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 12 üniversiteden 14 akademisyenin yer aldığı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2018 Listesi'ne, ERÜ'den 3 öğretim üyesi girme başarısı gösterdi.

Dünya genelinden 6 bin 78 araştırmacının yer aldığı listede, ABD 2 bin 639, İngiltere 546 ve Çin 482 bilim adamıyla başı çekerken, Türkiye'den ise bu listeye 12 üniversiteden 14 araştırmacı girebildi.

ERÜ'den listede yer alan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Doç. Dr. Bahriye Akay ile Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, önemli başarı göstermiş oldu.

ERÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Prof. Dr. Mustafa Soylak, geçen yıl da Bilime Yön Veren 100 Türk Bilim İnsanı sıralamasında yer almıştı.