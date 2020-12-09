"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" açıklandı

09.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:55

Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei, tüm bilim dallarında dünyanın en iyi yüzde 2 bilim insanı arasına adını yazdırdı.

Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei, tüm bilim dallarında dünyanın en iyi yüzde 2 bilim insanı arasına adını yazdırdı.

Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve arkadaşları tarafından "Plos Biology" dergisinde yayınlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei en iyi yüzde 2 bilim insanı arasında yer aldı.

1996 yılından 2019 yılına dek birçok göstergenin göz önünde bulundurularak yapıldığı bu araştırmada kimyadan mühendisliğe, ekonomiden işletmeye kadar 22 ana alanda, yaklaşık 7 milyon bilim insanını kapsayan veriler analiz edildi.

"Elektrik ve Elektronik Mühendisliği" alt alanında Prof. Minaei, dünyada 87 binden fazla araştırmacı arasında 301'inci sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kayseri'deki üniversitelerin bilim insanları dünyanın en etkili bilim insanları arasında
Kayseri'deki üniversitelerin bilim insanları dünyanın en etkili bilim insanları arasında
Dünyanın en etkili bilim insanları arasına girdi
Dünyanın en etkili bilim insanları arasına girdi
Karabüklü Doç.Dr. Yüzbaşı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde
Karabüklü Doç.Dr. Yüzbaşı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Pierre Webo Sinan Gümüş Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:55:44. #1.14#
title