: Dünyanın en eski sanat eserleri bulundu: 44 bin yaşında!

13.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:46

Endonezya'da bir mağarada bulunan 44 bin yıllık resimler, bilim insanlarını şaşırttı. Çünkü çizimleri yapanlar, yarı insan yarı hayvan şeklinde canlılar çizmiş. ve bunun dünyada spiritüel düşünceler konusunda en eski kanıt olabileceği kaydediliyor. Ayrıca dünyadaki en eski sanat eserlerinin Avrupa'daki soyut mağara çizimleri olduğu yönündeki görüş geçerliliğini yitirmiş oluyor.

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