Dünyanın en eski mutfağı bu merkezde tanıtılacak
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Dünyanın en eski mutfağı bu merkezde tanıtılacak

06.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:24
Dünyanın en eski mutfağı bu merkezde tanıtılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi Haleplibahçe havzasında bulunan Sakıbın Köşkü'nde başlattığı restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi Haleplibahçe havzasında bulunan Sakıbın Köşkü'nde başlattığı restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın gastronomi alanındaki lezzetlerini UNESCO'ya tescil ettirmekte kararlı olan Büyükşehir Belediyesi "Dünyanın En Eski Mutfağı" sloganında yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Adeta bir açık hava müzesi olan Şanlıurfa'da, turizme ve tarihi alanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün de üzerinde önemle durduğu, tarihe tanıklık eden Sakıbın Köşkünün gastronomi merkezine dönüşümü için tarihi dokusunu koruyarak restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Çiğ Köfte, ciğer kebabı, boranı, ağzı açık, ağzı yumuk gibi Şanlıurfa'ya özgü tescillenmiş yöresel lezzetlerin de misafirlere sunulacağı mekanda yemeklerin yapılma aşamaları da yemek hazırlama atölyesinde görülebilecek. Proje ile Şanlıurfa'nın mutfak kültürünün korunması, yöreye has yemek ve tatlıların korunarak gelecek nesillere aslına uygun olarak aktarılması, bu ürünlerin üretim, eğitim, sunum ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirerek gastronomi turizmi kapsamında Şanlıurfa'nın köklü mutfağının tanıtılması hedefleniyor. - ŞANLIURFA

Dünyanın en eski mutfağı bu merkezde tanıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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