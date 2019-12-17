Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor

17.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:20

558 yıllık tarihiyle dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip Kapalıçarşı'nın kapılarından günde 150-200 bin, yılda ise 45 milyon ziyaretçi içeriye adım atıyor.



Kapalıçarşı 66 sokağı, 2 bin 489 mağazasıyla en büyük çarşı olma özelliğinin yanı sıra tarihi dokusuyla da turistik bir değer olmaya devam ediyor. 558 yıllık tarihe sahip Kapalıçarşı aynı zamanda müze özelliği de taşıyor. Turistlerin uğrak noktası olmasıyla da dikkat çeken çarşı, önemli ölçüde ekonomiye katkı sağlıyor. Halı dokumadan kuyumculuğa, hediyelik eşyadan tekstil ürünlerine geniş bir yelpazesi olan çarşı yılda yaklaşık 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor.



"Kapalıçarşı en çok ziyaret edilen çarşı"



Kapalıçarşı'nın farklı türlerden meslek gruplarını ağırladığını ifade eden Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Farklı dokunmuş halılar, mücevherler, hediyelik eşyalar turistlerin ilgisini çekiyor. Kapalıçarşı birçok sektörden meslek gruplarını barındırıyor. Kapalıçarşı'ya günlük 150-200 bin turist geliyor. Kapalıçarşı dünyadaki en çok ziyaret edilen çarşı olma özelliğine sahip. Bu sene itibariyle yaklaşık 39 milyon ziyaretçi geldi. Bu durum ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlıyor. Sene sonu itibariyle yaklaşık 45 milyon olmasını bekliyoruz" sözlerini ifade etti.



"Kapalıçarşı altın denildiğinde akla gelen ilk adres"



Kapalıçarşı'nın altın denildiğinde akla gelen ilk adres olduğuna da değinen Özboyacı, "Düğün sezonlarında, özel günlerde Kapalıçarşı'ya ciddi bir kitle geliyor. Özellikle Haziran ayı ile beraber ziyaretçilerde artış oluyor. Ziyaretçiler sadece altın değil, birçok ihtiyacını karşılayabiliyor. Düğün yapacak olan biri çarşıya gelip bütün düğün ihtiyaçlarını burada bitirebilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA