"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" yeni yürüyüş yoluyla ziyaretçilerini cezbedecek
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"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" yeni yürüyüş yoluyla ziyaretçilerini cezbedecek

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'ndaki 1100 metrelik yürüyüş yolu yeniden düzenlenip turistlere keyifli bir gezinti imkanı sunulacak.

29.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:11

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'ndaki 1100 metrelik yürüyüş yolu yeniden düzenlenip turistlere keyifli bir gezinti imkanı sunulacak.

Valla Kanyonu'nun giriş kısmında bulunan Muratbaşı burgulu seyir kulesine giden 1100 metrelik yürüyüş yolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce yeniden düzenlenmesi için ihale edildi.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küre Dağları Milli Parkı'nın, kanyonları, mağaraları ve şelaleleri ile öne çıktığını söyledi.

Başyiğit, "Valla Kanyonu dünyaca bilinen, tanınan çok önemli bir kanyon. Özellikle derinlikte 1200 metreye çıkan duvar yüksekliği ve 12 kilometreyi bulan uzunluğu ile geçişi çok zor bir kanyon. " dedi.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu"nu herkesin görmesini istediklerini vurgulayan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Valla'nın görülmeye değer özelikleri var. Bunu herkesin görmesini sağlamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce onaylanan seyir teras projeleri ile seyir terasları yaptık. Kerte köyüne bir seyir teras yaptık. Çok güzel bir manzarası var. Ayrıca şu an bulunduğumuz yere de Muratbaşı Burgulu Seyir Terası'nı yaptık. Muratbaşı kule seyir terasımıza doğaseverler tarafından büyük ilgi gösterildiğini gördük. Buraya ulaşımı daha kolay hale getirmek için çalışma başlattık. 1100 metrelik bir yürüyüş yolu var. Bu 1100 metrelik yürüyüş yolunun yer yer bozuk olan yerleri var. Oralarda zemin düzeltmesi ve genişletme yapacağız. Kayalık olan yerlerde de yürüyüş platformu yapılacak. Valla Kanyonu'na daha rahat bir ulaşım sağlamak için yürüyüş yolunun ihalesini yaptık."

Bölgeye ilginin her geçen gün arttığını aktaran Başyiğit, "Burası bittikten ve tanıtıldıktan sonra burada çok büyük ziyaretçi yoğunluğunun olduğunu göreceğiz." ifadesini kullandı.

'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' yeni yürüyüş yoluyla ziyaretçilerini cezbedecek

Kaynak: AA

Manşet

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