Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları 87 yaşında
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Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları 87 yaşında

Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları(THY), gökyüzündeki 87'inci yılını kutluyor.

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları 87 yaşında
20.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:37

Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları(THY), gökyüzündeki 87'inci yılını kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan THY, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan bir uçuş ağına sahip oldu.

Türkiye'nin en değerli markalarından ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, operasyonlarına ilk olarak, Devlet Hava Yolları İşletmesi adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayarak 1943-1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklarla bugünkü başarının temellerini attı. Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte, bayrak taşıyıcı ilk yurt dışı seferini 1947 yılında, Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. Türk Hava Yolları ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti.

2000'li yıllarda önemli bir büyüme sürecine girdi

Altmışlı yıllara gelindiğinde Türkiye pazarında kazandığı deneyim ile yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan THY, henüz o yıllarda Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Jet motorlu uçakların gökyüzünde görülmeye başlaması ile birlikte Türk Hava Yolları'nın başarı yolculuğu da hız kazandı. Kuruluşunun 50. yılında (1983), 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıt'aya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı. Yolcularının seyahat deneyimine yüksek derecede önem veren şirket her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu "SKYLIFE" dergisini de ilk kez 1983 yılında "THY Magazin" adıyla yayınladı. 2000'li yılların ilk döneminde küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine Türk Hava Yolları yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi. Bayrak taşıyıcı bu değişim sürecinde yalnızca yolcu taşıyan bir şirket olarak kalmadı ve uçak bakım onarımı, kargo taşımaları, yer hizmetleri, uçak içi koltuk ve mutfak üretimi, havacılık ve uçuş eğitimi alanlarında da diğer hava yollarına hizmet sunan bir marka konumuna geldi.

"Karşılaştığımız zorluklar bizi güçlendiriyor"

Bayrak Taşıyıcı hava yolu şirketinin 87'inci yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bundan 87 yıl önce yola çıktığımızda gökyüzünde yalnızca 23 misafirimizi ağırlayabileceğimiz 5 uçağımız vardı. Bugün dünyanın en köklü, en iyi hava yolu şirketleri arasındayız ve her gün yüz binlerce misafirimizi sevdiklerine kavuşturabileceğimiz bir kapasiteye sahibiz. Türk Hava Yolları'nın yıldan yıla artan bu başarısının kaynağında taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk var. Elbette 87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak tüm dünyanın yaşadığı ve en çok havacılık sektörünü etkileyen bu zorlu süreci de atlatacak, gurur yolculuğumuza devam edeceğiz. Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice fırtınalı günler yaşadık nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek 90 ve 100. Yıl dönümümüzde küresel hava yolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız" dedi.

"Bu zorlu süreci atlattığımızda ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87. yılımızda yerde değil gökte olmayı. Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Havacılık tarihinin en zorlu yılı; 2020

Uçuş ağını 2020 yılı itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar genişleten, 2019 yılında 74 milyonun üzerinde yolcu taşıyan bayrak taşıyıcı 87'inci kuruluş yılını yerde kutluyor. Türk Hava Yolları'nın büyük hedefleri gerçekleştirmek ve yeni rekorlar kırmak için başladığı 2020 yılı tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle havacılık tarihinin en zorlu senesine dönüştü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ticari yolcu uçuşları durma noktasına geldi.

Türkiye'nin ulusal salgın mücadelesine büyük destek

Covid-19 sürecinde başarılı bir süreç geçiren Türkiye'nin bu başarısında Türk Hava Yolları'nın da büyük katkısı oldu. İş, eğitim ya da tatil amacıyla yurt dışında bulunan ve uçuşların durması sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan on binlerce vatandaş tahliye uçuşlar ile yurda getirildi. Öte yandan hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo uluslararası gıda ve medikal ürün/ilaç zincirine katkı sağlayan önemli uçuşlar gerçekleştirdi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ihtiyaç sahibi ülkelere gönderdiği birçok yardım malzemesini de yine Turkish Cargo taşıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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