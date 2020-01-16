Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri
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Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri

Avusturya'nın Viyana Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor.

16.01.2020 21:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:27

'nın Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor. 1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri yeni yıl konseri ise dünyada en çok takip edilen müzik şölenlerinden biri.

Kaynak: Euronews.com


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: Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri
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