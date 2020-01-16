Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri
Avusturya’nın Viyana Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor. 1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri yeni yıl konseri ise dünyada en çok takip edilen müzik şölenlerinden biri.
16.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:13
Avusturya'nın Viyana Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor.
1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri Yeni Yıl Konseri ise dünyada en çok takip edilen müzik şölenlerinden biri. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com