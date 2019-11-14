14.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:42

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar

Kapadokya'da evlilik teklifi pahalıya mal oldu

Evlilik teklifi yapayım derken yürüyüş yolunu yaktılar

NEVŞEHİR - Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden bir tanesi olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.

Kaynak: İHA