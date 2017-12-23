Dünyanın En Çirkin Domuzu Görüntülendi

– Bilim insanları, dünyanın en nadir görülen ve en çirkin, domuz türlerinden birini foto kapanla görüntüledi.



Türü, avlanma ve doğal yaşam alanlarının azalması sebebiyle büyük bir tehlike altında olan Javalı yaban domuzunun küçük gruplar halinde yaşamlarına devam ettiği fotoğraflandı.



Javalı yaban domuzunu görüntüleyen bilim insanlarının yeni hedefi, türün doğal yaşam alanlarını korumak.



Araştırmayı yürüten, Chester Hayvanat Bahçesinden Dr Johanna Rode-Margono, 2004 yılında yapılan bir araştırmanın Javalı yaban domuzlarının sayılarının ciddi bir düşüş gösterdiğini ve bu sebeple görüntülenen Javalı yaban domuzunun büyük bir heyecan yarattığını söyledi.



Dr Rode-Margano, Javalı yaban domuzlarının adanın en fotojenik üyeleri olmadığını ancak ada ekolojisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve ormansızlaştırma ve kentleşme gibi sebeplerle insanlarla eskiye göre daha sık temas ettiğini ve bununla birlikte yerel halk tarafından tarlalara zarar verdiği sebebiyle avlandığını kaydetti. - İstanbul