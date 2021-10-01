Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

Dünyanın en büyüğü konumunda bulunan Airbus A380 tipi yolcu uçakla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

İSTANBUL (İHA) - Dünyanın en büyüğü konumunda bulunan Airbus A380 tipi yolcu uçakla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Farklı konfigürasyonlarda 800'e kadar yolcu taşıyabilen dünyanın en büyük yolcu uçağı, Airbus A380 tipi uçakla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. Dubai merkezli Emirates Hava Yolları'na ait EK123 sefer sayılı uçak Dubai'den havalandıktan sonra 4 saatlik uçuş süresinin ardından saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na ilk kez iniş yaptı.

Uçağın pilotlarından bayrak jesti

Uçağın terminaldeki körüğe yanaşmasının ardından pilotlar ise bayrak jesti yaptı. Uçağın camlarını açan pilotlar, Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını çıkarıp salladı. Havalimanında dünyanın dünyanın en büyük uçağını gören yolcular ve bazı çalışanlar ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla kaydetti.

"A380 gökyüzündeki en iyi uçak"

Airbus A380'in ilk tarifeli İstanbul uçağıyla havalimanına gelen yolculardan Said Ashei, "Sorunsuz bir yolculuk yaptık. A380 gökyüzündeki en iyi uçak. Bugün Emirates Hava Yolları Dubai'den İstanbul'a bu uçakla uçuş başlattı. Tebrikler" dedi. Sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirten yolculardan Farnaz Soraya Nejad da, "Uçuşumuz çok iyiydi, çok rahattı. İkinci kez bu uçağa biniyorum. Uçak çok rahattı, zamanında kalktı ve hizmet iyiydi" diye konuştu.

Yolculardan Cemal el Saidi ise, "Çok güzel bir yolculuktu. Hizmet harikaydı, uçuş harikaydı. Zamanında kalktık ve zamanında indik. Uçak içindeki hizmet çok güzeldi. Uçak harikaydı, çok rahattı. Her şeyi çok beğendim" şeklinde konuştu.

Airbus A380 seferleri devam edecek

Uçak, İstanbul Havalimanı'nda yolcularını aldıktan sonra 16.25'te Dubai'ye gitmek üzere yeniden havalanacak. Havayolu şirketinin haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na yaptığı seferlerden birini Airbus A380'le yapması bekleniyor.

Airbus A380 tipi uçak yıllar önce tanıtım amacıyla Atatürk Havalimanına gelmiş, yine geçtiğimiz dönemde birkaç kez İstanbul Havalimanı'nda yakıt ikmali yapmıştı.

İstanbul Havalimanı devreye girmeden önce yolcusuz olarak tanıtım amacıyla birkaç kez Atatürk Havalimanı'na getirilen A380 tipi uçaklar, İstanbul'daki havalimanlarının operasyon için uygun olmaması nedeniyle Türkiye'ye sefer gerçekleştiremiyordu. İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesinin ardından ise her türlü uçağa hizmet verebilecek kapasitedeki havalimanına Airbus A380 uçakları da zaman zaman yakıt ikmali ve acil inişler için kullanabiliyordu. Emirates Hava Yolları'nın A380 uçağıyla sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da eklemesiyle birlikte Türkiye'ye ilk tarifeli ticari Airbus A380 seferi de gerçekleşmiş oldu. - İSTANBUL

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
İstanbul'un havalimanları yeni yılla birlikte metrolarına kavuşacak

İstanbul'un havalimanları yeni yılla birlikte metrolarına kavuşacak

 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişiyi buldu

Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişiyi buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Mehmet Topal Alex Teixeira Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:07:25. #1.17#