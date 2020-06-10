Dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvaları ilk kez drone ile görüntülendi
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Dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvaları ilk kez drone ile görüntülendi

Avustralya'da, Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'ndan (DES) bilim insanları, dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvalarını drone ile görüntüledi.

Dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvaları ilk kez drone ile görüntülendi
10.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:07

 Avustralya'da, Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'ndan (DES) bilim insanları, dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvalarını drone ile görüntüledi. 64 bin yeşil kaplumbağa Raine Adası'nda renkli görüntülere neden oldu.

Avustralya'da, Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'ndan (DES) bilim insanları, dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvalarını drone ile görüntüledi. Ülkenin Cairns eyaletine yaklaşık 620 km kuzeybatısında olan ve bitkisel mercan cenneti olan Raine Adası'ndaki yüzen yeşil kaplumbağalar ortaya renkli görürüntülerin çıkmasına neden oldu.

SEL RİSKİ ÜREMELERİNE ENGEL OLUYORBilim insanları, dünya üzerindeki en büyük kaplumbağa yuvası olan Raine Adası'ndaki yuvaların, sel ve bozulan arazisi nedeniyle bekledikleri gibi üremediklerini fark ettiler.Ekibinin, kaplumbağaların uçurumlardan düştüğünü ve tuzaklara düştüğünü fark ettiğini açıklayan DES'te görevli doktor Andrew Dunstan, "Bu büyük toplamalar olmasına rağmen, gerçek üremenin çok iyi çalışmadığını fark ettik. Yuvalaları sel olaylarına karşı risk altında" dedi.Bilim insanları, mücadele eden kaplumbağalara yardım etmek için bir dizi müdahale uyguladıktan sonra, nüfusu takip etmeye çalıştılar. Aralık ayında yapılan ve Perşembe günü bilimsel bir dergide yayınlanan araştırmada, tehlike altındaki deniz canlılarını belgelemede, insansız hava araçlarının kullanılmasının en doğru yol olduğunu bulundu.DOREN'LA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Drone'ları kullanan ekip, adanın etrafında yüzerek yumurtalarını bırakmak için kıyıya gelmeyi bekleyen yaklaşık 64 bin kaplumbağa ortaya çıkardı. Araştırmacılar, sonuçları kaplumbağa popülasyonunu anlamak ve yönetmek için kullanmayı planlıyor ve gelecekte yapay zeka kullanarak video çekimlerindeki sayıları otomatikleştirebilmeyi planlıyorlar.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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