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Dünyanın en büyük ve zorlu rallisinde Bolu etabı nefes kesti

Dünyanın en büyük zorlu rallisinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid'in Bolu etabı nefes testi.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallisinde Bolu etabı nefes kesti
17.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:18

Dünyanın en büyük zorlu rallisinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid'in Bolu etabı nefes testi.

15 Ağustos Cumartesi günü başlayan ve 22 Ağustos tarihine kadar devam edecek TransAnatolia Rally Raid'e Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Belçika ve Azerbaycan'dan otomobil ve motor sporları dünyasından önemli isimleri katıldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de bu yıl 25 motosiklet, 37 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV olmak üzere toplam 70 araç mücadele ediyor.

16 Ağustos Pazar sabahı start alarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa'dan Asya Kıtası'na bağlanan yarışçılar, 187 kilometrelik transfer etabından sonra Kartepe'nin eşsiz doğasında günün ilk özel etabına başladılar. Toplam 386 kilometreden oluşan birinci günün 240 kilometresi üç özel etap olarak geçildi.

Zorlu etabı geçmek için dağ yolları ve Abant Tabiat Parkı'nı çevreleyen köy ve yaylaların arasından geçen pilotların ilk günkü yarışı Bolu Abant'ta kurulan kampta son buldu. - BOLU

Kaynak: İHA

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