Dünyanın en büyük uydu fuarında koronavirüs gölgesi Uydu teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen Satellite 2020'ye, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler damga vurdu.

Uydu teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen Satellite 2020'ye, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler damga vurdu. Kaynak: Dunya.com