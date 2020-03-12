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- Dünyanın en büyük uydu fuarına 'korona virüsü' iptali- Türkiye'den Türksat ile 4 firmanın...

- Dünyanın en büyük uydu fuarına 'korona virüsü' iptali Türkiye'den Türksat ile 4 firmanın katıldığı fuarda milli uydu projeleri tanıtıldı Dünyanın en büyük fuarı olan Satellite 2020, korona virüs salgını nedeniyle kapılarını erken kapattı.

12.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:28
- Dünyanın en büyük uydu fuarına 'korona virüsü' iptali- Türkiye'den Türksat ile 4 firmanın...

- Dünyanın en büyük uydu fuarına 'korona virüsü' iptali

Türkiye'den Türksat ile 4 firmanın katıldığı fuarda milli uydu projeleri tanıtıldı

WASHINGTON - Dünyanın en büyük fuarı olan Satellite 2020, korona virüs salgını nedeniyle kapılarını erken kapattı.

Türkiye'nin dev uydu firmaları, ABD'nin Washington şehrindeki Walter E. Kongre Merkezinde 9-12 Mart arasında düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2020'de stant açmıştı. Türksat, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Profen ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ.'nin katıldığı fuar, korona virüsü endişesi nedeniyle kapılarını erken kapattı. Bugün sonlanması planlanan Satellite 2020 Fuarında firmalar, Washington Sağlık Departmanı tarafından 31 Mart'a kadar binden fazla kişinin bir araya gelerek toplanmaması önerisinde bulunmasının ardından kongre merkezinin aldığı karar doğrultusunda dün akşam saatlerinde stantlarını kapattı.

"Korona virüsü bu fuarı da bir miktar etkiledi"

Türkiye'den fuara katılan firmaların Türkiye'de üretim yapıp yurt dışına ihraç etme ve burada müşterileri ile buluşmayı hedeflediğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Tabi ki bu yıl esasında korona virüsü bu fuarı da bir miktar etkiledi, fuara katılımın çok yüksek olmadığını gözlemliyoruz ama bizim tüm firmalarla yaptığımız görüşmelerde özellikle potansiyelin yüksek olduğu ve gerçekten fuarda ciddi müşterilerle karşılaştıklarını söylediler" dedi.

"Yerlilik ve milliliği en yüksek oranda yapmaya çalışıyoruz"

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Türkiye'nin uydu alanında son 10 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirmiş olduğunun altını çizerek, "Kendi uydumuzu yapıyoruz, bu uydular gözlem uydumuz Göktürk'ümüz, yörüngede 6A ile ilgili planlamalar en iyi şekilde devam ediyor. 5A, 5B biri bu sene biri bir daha ki sene yörüngeye fırlatılacak" şeklinde konuştu. Sayan, "Türksat milli uydu operatörümüz. Türksat'ın çerçevesinde, Türksat'ın şekillendirmesi ile biz bir yandan uyduları yapıyoruz, yukarı yörüngeye yolluyoruz ama öte yandan da yerlilik ve millilik, Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu 2023 hedefleri doğrultusunda yerlilik ve milliliği en yüksek oranda yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kendi uydusunu yapan 5 ülkeden biri olduğunu göstereceğiz"

Bakan Yardımcısı Sayan, "En önemli projemiz yerlilik, millilikte Türksat 6A'ya katkı veren firmalar bizle birlikte burada. Biz o uyduyla Türkiye'nin kendi uydusunu yapan 5 ülkeden bir tanesi olduğunu bütün dünyaya göstermiş olacağız. Ama bu sene özellikle Space X, Elon Musk, bunların üstünde durduğu alçak yörünge uyduları, ülkemizin alçak yörünge uyduları ile ilgili projelerini ve önümüzdeki süreçte neler yapacağını biz çok net bir şekilde stratejimizi belirliyoruz ve buna göre devam edeceğiz" diye konuştu. Sayan, uydu sektörünün kabuk değiştirdiğini ifade ederek, "Uydu sektorü özellikle KA bandıyla birlikte eskiden broadcasting yayıncılık ağırlıklı giden uyduculuk, şu anda datayı nasıl götürebiliriz 5G ile birlikte, 5G'nin ulaşmadığı yerlerde nasıl yer alır, bütün bunlar bu sene fuara damga vuran tartışmalardır" dedi.

"Türksat 6A uydusu ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, "Hafta başından beri Washington DC'de Satellite Show 2020 etkinliğine katılıyoruz, bu vesileyle buradayız. Uyduyla ilgili ürünlerimizi burada sergiledik, maketlerini tabi gösterdik. Özellikle haberleşme uydumuz var, Türksat operatörümüz için yapıyoruz. Türksat 6A uydusu ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz" ifadelerini kullandı. Nas, projenin Türkiye'deki ekiplerle diğer kurum ve kuruluşlarla beraber 4 kurumla yapılan bir proje olduğunu kaydederek, "Çok güzel bir noktadayız. İkinci model dediğimiz modeli bitireceğiz neredeyse. Montajı 3-3 boyda dediğimiz modele başlamış durumdayız. Dolayısıyla projemiz çok güzel gidiyor, haberleşme uydusu" dedi.

Bir başka haberleşme uydusunun TUSAŞ'ın projesi olan SMALCIO haberleşme uydusu olduğunu ifade eden Nas, "Elektrikli sistemi olan, iki tane uyduyu fırlatıcılarla gönderebildiğiniz, yüksek kapasitede performans sağlayan, data gönderebileceğiniz bir uydu. Maliyeti etkin bir çözümler, gayet uygun fiyatlarla gönderebileceğiniz haberleşme projemiz. O da çok güzel bir şekilde TUSAŞ imkanlarıyla devam ediyor" diye konuştu.

Nas, "Yine Hava Kuvvetlerimiz için gözlem uydusu var burada görebilirsiniz. Bu gözlem uydumuz da Göktürk yenileme uydusu. Biz bu projeye 2018 sonuna doğru başlamıştık zaten. Bu projemiz de çok güzel gidiyor. Çok hassas gözlem uydusu yapıyoruz. Tasarımı, üretimi bütün, çoğu kısmının Türkiye'de hep beraber yapmaya çalıştığımız bir proje" dedi.

Kaynak: İHA

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