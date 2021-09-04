Türkiye'den dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e geniş kapsamlı katılım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e geniş kapsamlı katılım

Türkiye'den dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e geniş kapsamlı katılım
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Türkiye, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türksat, TUSAŞ ve PROFEN firmaları ile geniş kapsamlı katılım sağlayacak.

Türkiye, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e Türksat, TUSAŞ ve PROFEN firmaları ile geniş kapsamlı katılım sağlayacak.

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı, 7-10 Eylül tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğe sahip sektörün en önemli oyuncularının bir araya geldiği fuara Türksat, TUSAŞ ve PROFEN ile katılacak.

Türksat, hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alacak.

Fuarda uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımı yapacak Türksat, bu yıl hizmete giren beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve yine bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

Türksat, özellikle yerli ve milli ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlıyor.

Uydu haberleşme, telekomünikasyon, veri merkezi ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren PROFEN de son dönemde geliştirdiği ve LEO tipi alçak, MEO tipi orta ve GEO tipi yer-senkron yörünge uydularını yüksek doğrulukla uydu takip edebilme yetenekleri bulunan "2.4M, 3.5M, 5.5M ve 6.0M XY Kaideli Anten Sistemleri" ile Satellite 2021'de yer alacak.

Fuarda PROFEN ayrıca İHA, füze ve benzeri platformlarda kullanılan Mobil Telemetri Yer İstasyonu, Nspector serisi gerçek zamanlı spektrum analizörü, PTA serisi taşınabilir anten sistemleri ve Profen Visionic, uydu teleport, telekom kontrol ve yönetim sistemleri ile de yer alacak.

Yerli ve milli uydular tanıtılacak

TUSAŞ da uzay teknolojileri alanında hızla gelişen ürün ve kabiliyetlerini Satellite 2021'de uluslararası katılımcıların beğenisine sunacak.

Etkinlikte TUSAŞ, ana yüklenicilik görevini yürüttüğü ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleme ihtiyacını milli ve yerli imkanlar ile karşılayacak GÖKTÜRK yenileme uydusuna ilave olarak, üretimine TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam edilen Türksat 6A uydusu ile yer alacak.

TUSAŞ, iştiraki GSATCOM ile geliştirdiği yüksek veri çıkış kapasitesine sahip tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydularının ilk satışı kapsamında uluslararası katılımcıları bilgilendirecek.

Türkiye'nin uydu alanında ilk ihracatı olacak olan ARSAT-SG1 Uydu Projesi kapsamında, Arjantin Ulusal Telekomünikasyon şirketi ARSAT'ın Güney Amerika'daki sivil haberleşme ihtiyaçları karşılanacak.

Türkiye'den dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e geniş kapsamlı katılım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor
Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması
Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu: Çip krizi 2022'ye kadar sürecek
Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu: Çip krizi 2022'ye kadar sürecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Şensoy Mesut Akusta
Spor Diego Fatih Terim Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'den dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e geniş kapsamlı katılım - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:58:59. #1.14#

title