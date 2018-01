Dünyanın En Büyük Uçak ve Tankları İçin 250 Tonluk Yerli Motorlar Üretiliyor"

"Dünyanın en büyük uçak ve tankları için 250 tonluk yerli motorlar üretiliyor"

Milli İHA, SİHA, tank, gemi, uçak ve lazer savunma sistemlerinden sonra yerli motor üretimine de başlandı

Bin mühendisin çalıştığı motor üretiminin 2021 yılında bitirilmesi hedefleniyor



GAZİANTEP - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan, milli İHA, SİHA, tank, gemi, uçak ve lazer savunma sistemlerinden sonra dünyanın en büyük tank ve uçakları için 250 tonluk motorların üretimine başlandığını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep'te Ortak plyatform tarafından düzenlenen ve kentteki yerel televizyonlar tarafından canlı verilen programda Türkiye'nin Milli harp ve savunma sistemleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milletvekili Mehmet Erdoğan, yerli İHA, SİHA, tank, gemi, uçak ve lazer savunma sistemlerinden sonra dünyanın en büyük tank ve uçaklarının yapımı için 250 tonluk motorların üretimine başlandığını müjdeledi. Komisyon üyesi milletvekilleri ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'yi gezdiklerini belirten Milletvekili Mehmet Erdoğan, 250 ton ağırlıkta yerli uçakların üretildiğini kaydetti. Türkiye'nin bu güne kadar sadece motor üretemediğini hatırlatan Erdoğan, artık motor üretimi konusunda çok önemli çalışmaların olduğunu söyledi. Bin mühendisin görev aldığı çalışma ile 250 tonluk motorların üretildiğini vurgulayan Erdoğan, motor üretiminin 2021 yılına kadar bitirileceğini de kaydetti.

Milli ve yerli uçakların 2023'te uçurulacağını anlatan Erdoğan, "Şimdi uçak yapıyoruz. Şuanda uçakların gövdeleri hazırlanıyor. Kanatları yapılıyor. 250 ton ağırlıkta uçaklar yapılıyor. Sordum kanatlar, sadece 130 kilo. O 250 ton gövdeyi sadece 130 kilo ağırlığındaki iki kanat taşıyor, uçuruyor. 50 bin tane içerisinde malzeme var. Tamamını biz üretiyoruz. Malzemesine kadar, bütün aksamlarına kadar her şeyi biz üretiyor. Sadece bir şey kaldı. O da motor. bizi bir odaya aldılar bizi. Orada da motor üretmeye başlamışlar. 2021'e kadar bitireceklerini söylüyorlar. Hedef 2023. Yerli ve milli yolcu ve savaş uçaklarımızı 2023'te uçuracağız. ve hem de dünyanın en gelişmiş teknolojisi ile. Bir tek motor yapılmıyordu. Şimdi bir odada motor çalışması var. Şuanda motor yazılımında, bin mühendisimiz çalışıyor. Bizim TUSAŞ'ta bin mühendisimiz, motor üretiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"Yazılımlar nedeniyle bazı ülkeler bizi tehdit etti"

Mehmet Erdoğan, tank, gemi, güdümlü füze, hafif silah, radar, İHA ve SİHA'da yerli üretim yapan Türkiye'nin 10 yıl öncesine kadar, yazılımlar nedeniyle bazı ülkeler tarafından tehdit edildiğini de açıkladı. Erdoğan, "İHA'ları daha önce İsrail'den alıyorduk. Verdiğimizi geri alamadık. Tamire, bakıma gönderdiklerimizi geri alamadık. Yazılımlardan dolayı bizi tehdit ettiler bazı ülkeler. 'Yazılımınız elimizde, düşürürüz uçaklarınızı' dediler. Şimdi milli yazılımımız var" şeklinde konuştu.

İlk Milli Radar Sistemi 3 aya kadar kurulacak

Milletvekili Erdoğan, hava trafik kontrol hizmetlerinde, hava araçlarının pozisyonlarını (mesafe, yön ve yükseklik) tespit ederek, trafik kontrolörlerinin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine imkan tanıyan radar sistemlerinin yapımının tamamlandığını hatırlatarak, ilk sistemin ise 2-3 aya kadar Gaziantep'e kurulacağını ifade etti. Milli Radar Sistemi'nin hayati öneme sahip olduğunu anlatan Erdoğan, "Her şeye dışa bağımlıydık. Biz radar kuracak kapasiteye sahip ülke değildik. Şuanda milli radarlarımız bitti, ilk radar Gaziantep Havaalanına kurulacak. 2-3 ay içerisinde yetiştirecekler. Bu da TÜBİTAK tarafından yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"Fransa'da yapay zeka üretilmiş"

Mehmet Erdoğan, kendisinin ve beraberinde bulunan bazı milletvekili üyelerinin komisyonda sadece teknoloji üzerine çalıştıklarını ve bu nedenle ilgili komisyon ülkelerimizle birlikte her hafta ya bir kuruluşu yada bir ülkeyi gezdiklerini kaydetti. Fransa'nın Sakley şehri ziyaretinde yapay zeka üretildiğini öğrendiğini belirten Erdoğan, gördükleri ve anlatılanlar karşısında hayli şaşırdığını anlatarak, "Fransa'nın bir sanayi bölgesi var, bizim organize sanayi gibi. Bizim organize sanayimizin 10 katı. Hayran kaldım. Orda bir fabrikaya girdik. Sahibi mühendis, profesör mühendis. Dediki yapay zeka ürettim. Yapay zekayı üretiyorlar. Sosyal paylaşım platformuna yüklüyorlar. Dil olarak da Fransızca veriyorlar.Bu iki yapay zekayı karşı karşı karşıya getiriyorlar, bırakıyorlar çekiliyorlar. Bu iki yeni yapay zeka, birbirleri ile ilgili iletişime geçiyorlar. Bakıyorlar ki, birileri kendilerini dinliyor, izliyor. Bunu fark ediyorlar. Yeni bir dil üretiyorlar. ve bu dil litarütürde yok. Ne söyledikleri ne konuştukları anlaşılmıyor. Hemen hızlı bir şekilde ikisini imha ediyorlar, fişlerini çekiyorlar. Sakley'de yine gördüğüm bir başa olay ise dağdaki bir kişinin, polisin, askerin dağcının vurulma, yaralanma, düşme anında, tıbbi müdahale için robotlar vasıtasıyla ulaşılmayan yerlere ulaşılmasıydı. Kumanda vasıtasıyla robotlara 20 kilometre, 50 kilometre 500 kilometre komut verilerek hasta tedavi ediliyor. O noktaya gelmişler" dedi.

"Türkiye yazılımda microsoft, silah sanayide ABD ve Fransa ile yarışıyor"

Erdoğan, silah sanayisinde Fransa'nın ABD ile birlikte dünyanın ilk sıralarında yer alan ülkeler olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin bu iki ülkeyle yarıştığını kaydetti.

Türkiye'nin yazılımda ise Microsoft ile yarıştığını vurgulayan Erdoğan, "Silah sanayinde de Fransa ve ABD'de dünyada ilk sırada olan ülkeler. Biz savunma sanayinde artık onlarla yarışıyoruz. Yazılımda Microsoft ile yarışıyoruz. Türkiye çok ilerledi bu konularda" diye konuştu.