Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı

Emirates Havayolları, A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekledi. İstanbul'a ilk tarifeli seferini EK123 sefer sayılı Dubai-İstanbul uçuşuyla gerçekleştiren dünyanın en büyük yolcu uçağı 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

PİLOTLARDAN "BAYRAK" JESTİ

ATATÜRK HAVALİMANI'NA YOLCUSUZ İNMİŞTİ