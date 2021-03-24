Dünyanın en büyük tuval resmi, Dubai'deki müzayedede 62 milyon dolara satıldı

Dünyanın en büyük tuval resmi, Dubai'de geliri bağışlanmak için düzenlenen müzayedede 62 milyon dolara (yaklaşık 500 milyon Türk lirası) alıcı buldu.

Dünyanın en büyük tuval resmi, Dubai'de geliri bağışlanmak için düzenlenen müzayedede 62 milyon dolara (yaklaşık 500 milyon Türk lirası) alıcı buldu.

CNN'nin haberine göre, Dubai'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen çocuklara yardım için düzenlenen müzayedede İngiliz sanatçı Sacha Jafri tarafından yapılan dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı.

Jafri'nin yaklaşık 1580 metrekarelik "İnsanlığın Yolculuğu (The Journey of Humanity)" adı verilen tuval resmine ödenene bu miktar onu dünyanın en pahalı sanat eserleri arasına koydu.

Eser, Jafri'yi de yaşayan sanatçılar arasında eserine en çok para ödenen sanatçı yaptı.

Jafri açıklamasında, eserini 70 parçaya böldükten sonra toplam değeri 30 milyon doları bulacak şekilde parça parça satmayı planladığını kaydetti.

Yaklaşık 7 ayda tamamlanan eserini "büyülü gerçekçilik" tarzında soyut fırça darbeleri ve damla boyama tekniğiyle oluşturduğunu vurgulayan Jafri, 4 bölüme ayırdığı eserinin ilk bölümünün, dünyanın ruhunu diğerlerinin de sırasıyla doğayı, insanı ve genişleyen evreni temsil ettiğini kaydetti.

Jafri'nin eseri, Dubai'de 22 Mart'taki müzayedede Dubaili iş insanı Andre Abdoune tarafından sanatçının satmayı planladığı ücretin iki katından fazlası ödenerek satın alındı.

Sanat eserinin yeni sahibi iş insanı Abdoune, basına yaptığı açıklamada, Jafri'nin eserine koyduğu özveri ve sevginin inanılmaz olduğunu söyleyerek "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim. Şimdi ise her şeyim var. Hepimiz çocuklar için bir şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya