DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI KAYSERİ'DE AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI KAYSERİ'DE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yönetilen Erciyes Holding tarafından geçen yıl yaptırılan dünyanın en büyük Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açıldı.

KAYSERİ'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yönetilen Erciyes Holding tarafından geçen yıl yaptırılan dünyanın en büyük Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açıldı.Talas ilçesi paraşüt alanında düzenlenen programa, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mehmetçiğin üniformasını gasp eden teröristlerin yapmış olduğu kalkışma, milletimizin cansiperane duruşuyla karşılaşmış ve ağır şekilde yenilgiye uğramıştır. 15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Bugün de dünyanın en büyük Türk bayrağını Talas paraşüt alanında açtık diye konuştu.Vali Şehmus Günaydın ise, 15 Temmuz destanı ile aziz milletimiz, demokrasiye inancını ve kendi iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığını, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her daim kararlılıkla mücadele edeceğimizi bütün dünyaya ilan etmiş ve göstermiştir. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de gencimizden yaşlımıza bütün hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurmuş, emanetlerimize ve iradesine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına izin vermemiştir. Bizlere düşen görev; yapılan bu hainliği asla unutmamak, gelecek kuşaklara yaşananları aktararak, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak, üreterek ülkemizi ve milletimizi güçlü bir şekilde yarınlara hazırlamaktır ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından, 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, toplam 3 bin 38 metrekare olan 418 kilo ağırlığındaki dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI KAYSERİ'DE AÇILDI
DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI KAYSERİ'DE AÇILDI
DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI KAYSERİ'DE AÇILDI
DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI KAYSERİ'DE AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI KAYSERİ'DE AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 01:46:25. #1.15#

title