Dünyanın En Büyük Tümörünü Çıkarmak İçin 20 Cerrah Saatlerce Çalıştı

Yumurtalıklarında 60 kilogramlık tümör bulunan 38 yaşındaki kadın, 20 cerrahın katıldığı operasyon ile ameliyat edildi. Kadının tümörünün iyi huylu olduğu açıklandı.

EN BÜYÜĞÜ!

60 kiloluk tümörünün sindirim sistemini ezdiği söylenen kadının ameliyatı 5 saat sürdü. Şimdiye kadar yapılan en büyük tümör operasyonu olan işlem sonrası hasta 2 hafta hastaneden kaldıktan sonra taburcu edildi. Durumu iyiye giden kadının tümörünün haftada 5 kiloya yakın büyüme göstermesi doktorların bile ağzını açık bıraktı.

ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Cerrahlarınnasıl bu kadar hızlı büyüdüğünü anlamak için tümör üzerinde çalıştıkları belirtildi.