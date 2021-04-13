Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı: Bulana 11 bin TL'lik ödül
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Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı: Bulana 11 bin TL'lik ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı: Bulana 11 bin TL'lik ödül

İngiltere'nin Worcestershire bölgesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en büyük tavşanı' olarak giren 'Darius' adlı tavşan, kaçırıldı.

İngiltere'nin Worcestershire bölgesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en büyük tavşanı' olarak giren 'Darius' adlı tavşan, kaçırıldı.

İngiltere'nin Worcestershire bölgesindeki Stoulton kasabasında yaşayan Annette Edwards'a ait tavşan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı. Yaklaşık 130 santimetre uzunluğundaki tavşan, 2012'de Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en büyük tavşanı' olarak girmişti.

BULANA 11 BİN TL'LİK ÖDÜL

Edwards, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darius'u bulup getirene 1000 sterlin (11 bin 213 TL) vereceğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, "Ödüllü bir tavşanın Worcestershire, Stoulton'daki evinden çalınmasının ardından bilgi topluyoruz. Tavşanın, 10 Nisan-11 Nisan günleri arasında, sahibinin mülkünün bahçesinden çalındığına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. Edwards ve Darius'un fotoğrafı ise Damien McFadden'in objektifine yansıdı.


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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