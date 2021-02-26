Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
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Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı

26.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:59
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı

BURSA'da, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.

BURSA'da, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Bursa'nın 700 yıl önceki halinin, 10 binin üzerindeki 3 boyutlu figürle ziyaretçilere resmedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında resmi açılışını yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yurtiçi ve yurtdışından gelenlerin ziyaret etmek istediği en önemli merkez oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yerli ve yabancı turistlerin, Bursa'ya geldiklerinde ilk uğrak yerlerinden biri olan Fetih Müzesi'nin korona salgınına rağmen ilgi gördüğünü belirtti. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen Başkan Dündar, 2020 yılında koronavirüs salgını ve mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen 136 bin ziyaretçi ağırladıklarını hatırlattı. Pandemi öncesinde aylık 64 bin civarında ziyaretçi ağırladıklarını belirten Dündar, "Panorama 1326 Fetih Müzesi, göreve geldiğimizde Bursa'ya farklı bir şey kazandırma düşüncesiyle çalıştığımız bir proje. 2014'ten sonra temelini attık ve inşaat süreci devam etti. Açılışını da 15 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Müzemiz, açıldığı 18 Kasım 2019'da gününden itibaren yoğun ilgi gördü. O günden bugüne kadar 123 farklı ülkeden ziyaretçi geldi. Toplam da 1 milyon 112 bin civarında ziyaretçi müzemizi gezdi. Pandemiyle birlikte bu rakam azaldı. Pandemi öncesinde aylık 64 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştık" dedi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK TAM PANAROMİK MÜZESİYİZ'

Fetih Müzesi'nin turizm anlamında Bursa'ya büyük katkı sağladığını dile getiren Dündar, "Bursa'mız bir tarih şehri. Bursa'ya farklı bir unsur gerekiyormuş. Müze yapılınca ortaya çıktı. Firmaların, sektörlerin Bursa'ya geldiklerinde ilk uğrak yerlerinden biri Fetih Müzesi oluyor. Müzemiz, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi. Kubbeli yapılar arasında en büyük kubbeye sahip olan bir yapı. 42 metre çapında kubbesi var. Kubbenin altı, bin kişilik bir gösteri merkezi. 6 direk üzerine oturuyor. Bursa'daki 6 meftun Osmanlı padişahını temsil ediyor. Çevreci bir binadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından altın sertifikayla ödüllendirilmiştir. Dışarıda otoparkın alt kısmında borular içerisinde su bulunmaktadır. Su sirkülasyonuyla yazın içerinin serinlemesi, kışın da ısınması sağlanmaktadır. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretir. Yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayan bir binadır" ifadelerini kullandı.

'10 BİNİN ÜZERİNDE CANLI FİGÜR VAR'

Müzenin Bursa'ya gelen herkesin ziyaret ettiği yerlerin başında geldiğini belirten Başkan Mustafa Dündar, "10 binin üzerinde canlı figürle, kentin 6 nisan 1326 yılındaki halini 3 boyutlu fotoğraflarla canlandırıyoruz. Panorama kısmı, 6 Nisan 1326 yılındaki Bursa'nın ovasını, ağaçlarını, çiçeklerini resmeder. Burada 2 bin 500 metrekarelik 3 boyutlu resimler var. Baktığımız zaman derinlemesine görebiliyoruz. Yine 10 binin üzerinde canlı figür var. Her gelişinizde farklı olaylarla figürleri görmek mümkün. 6 Nisan tarihinde, 23 yıllık kuşatma neticesi Bizanslıların şehri terk ederek İstanbul'a gidişini, Osmanlı Devleti'nin buradaki konaklama sistemini görüyoruz. Tabi, Bizanslıların da yüzde 40'ı o tarihte burada kalmıştır. Şehri terk etmemiştir. Tüm dünyada bu tür panoramalar savaşı resmeder, burası ise barışı resmediyor. Bunu da buradaki resimlerden fark ediyoruz" diye konuştu.

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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