Dünyanın En Büyük Kapasiteli SSD Diski 100TB.



Dünyanın En Büyük SSD Kapasitesi Şu anda 100TB, ExaDrive DC100. Samsung'u tahtından eden Nimbus Data, Veri Merkezleri için tasarlanmış 100TB'lık SSD Duyurdu.

SSD kapasiteli giderek artıyor. Dünyanın En Büyük SSD Kapasitesi Şu anda 100TB düzeyine ulaştı. Şöyle bir hayal edin evdeki PC'niz hiç dolmayacak gibi hissettiriyor.

Samsung'un rekoru çok fazla uzun sürmedi. Hatırlayacağınız gibi Samsung 30TB'lık SSD diski duyuralı sadece bir kaç ay oldu. Ancak onu tahtından indiren Nimbus Data oldu.

Nimbus Data 100 TB 3D flash belleği standart 3.5 inçlik SATA form faktörüne çeviren ExaDrive DC100'ü duyurdu. Dünyanın en büyük kapasiteli SSD Diski 20 milyon şarkıyı tek bir diskte evinizdeki PC'de saklayabilecek kapasitede.

ExaDrive DC100 !



Tahmin edebileceğiniz gibi söz konusu kapasite performans dahil olmak üzere öncelikle sunucular için tasarlanmıştır.Bir veri merkezindeki sunucu odasında 100 Petabyte'lık veriyi tek bir rafta tutabileceğiniz anlamına da geliyor. Bulut hizmetleri, AI ve diğer teknolojilerin kullanımı için oldukça faydalı olacak.

Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi verilmiş değil. DC100 yaz aylarında satışa sunulacak ve diğer SSD'lere göre Terabayt bazında karşılaştırma o zaman yapılabilir. Muhtemelen onbinlerce dolar fiyatı olacak. Elbette bunu karşılayabilecek firmalar için sorun teşkil etmeyecek.

Şöyle bir ironik durumda var. Bu SSD sürücüler her ne kadar güvenli olsa da ters giden birşeyler olduğunda kaybedecek artık daha çok bilginiz var.

Nimbus Data

https://www.teknotalk.com/dunyanin-en-buyuk-ssd-kapasitesi-exadrive-dc100-100tb-62777/