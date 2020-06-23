Dünyanın en büyük sanal buluşması öğrencilere burs olacak! ODTÜ mezunlar günü iptal oldu ama ODTÜlüler, 27 Haziran'da tüm dünyadan katılımla online buluşacaklar, hem de öğrenciler için ODTÜ Burs fonuna katkı sunacaklar.

Her yıl geleneksel olarak Haziran ayı sonunda gerçekleştirilen ODTÜ Mezunlar günü bu yıl pandemi önlemleri kapsamında iptal edildi. Ancak ODTÜ mezunları, buluşmalarını ertelememeye karar verdiler.

27 Haziran 2020'de dünyanın en büyük sanal mezun buluşmasını yapmak üzere yola koyuldular. Hem Türkiye hem de dünyadaki mezun dernekleri ve topluluklarının ortak girişimiyle "bi Dünya ODTÜLÜ 2020" ismiyle dünyanın en büyük sanal mezun buluşmasını duyurmaya başladılar.

27 Haziran'daki etkinlik, yine ODTÜlülerin bir girişimi olan Deal Room platformunda gerçekleşecek. Sanal sınıflar, paralel paneller ve birebir tanışma özelliklerinin olduğu platformda katılım sınırı yok.

Platform içerisine ODTÜ'deki her bölümün kendi dönemiyle buluşacağı sanal sınıflar tasarlandı. ODTÜlüler bu sınıflarda sınıf arkadaşları bir araya gelebilecek, ayrıca alanında uzman ODTÜlü konuşmacıların katıldığı panelleri ve ODTÜlü sanatçıların mini konserlerini izleyebilecek, başka mezunlarla birebir görüşmeler yapıp, tanışabilecekler.

Buluşma geliri ODTÜ öğrencilerine burs olacak

ODTÜ mezun dernekleri, kuruldukları günden bu yana ODTÜ öğrencilerine burs sağlamak konusunda büyük emek veren ve aksatmadan bağış toplayan kurumlar. Bu buluşma da burs bağışı için bir kaynak yaratma üzerine tasarlandı. ODTÜ'lüler bu büyük buluşmaya kaydolarak öğrencilere burs bağışı da yapmış olacaklar.

Dünyanın en büyük mezun buluşması olacak

Her sene mezunlar günü için binlerce mezun ODTÜ'ye geliyor, ancak dünyanın farklı ülkelerinde binlerce mezunu var. Son dönemde sanal platformların hızla gelişmesi artık mezunlarımızın bilgisayar ve cep telefonu ekranları ile böyle büyük bir buluşmaya katılmasına olanak sağlıyor. Dünyanın en büyük sanal mezun buluşması yanında katılanların birbirleri ile tanışabilmesine imkan verecek bu buluşmaya katılanlar tarihi bir etkinliğe de tanıklık etmiş olacaklar.

"27 Haziran'da başka program yapmayın, dünyadaki tüm ODTÜ mezunları buluşalım, paylaşalım, tanışalım " sloganıyla tanıtımları devam eden "Bi Dünya ODTÜLÜ 2020" ODTÜ öğrencilerine daha fazla burs imkanı sağlayan büyük bir buluşma olacak.

Kaynak: Bültenler