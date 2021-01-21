Dünyanın en büyük Rus denizaltısı emekliye ayrılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünyanın en büyük Rus denizaltısı emekliye ayrılıyor

21.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:23
Dünyanın en büyük Rus denizaltısı emekliye ayrılıyor

Rusya Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan ve dünyanın en büyük denizaltısı olarak bilinen "Dmitry Donskoy 941", 41 yıllık faaliyetinin ardından emekliye ayrılıyor.

Rusya Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan ve  dünyanın en büyük denizaltısı olarak bilinen "Dmitry Donskoy 941", 41 yıllık faaliyetinin ardından emekliye ayrılıyor.

Rusya'da Sovyetler Birliği döneminde faaliyetine başlayan ve ülkede "Köpekbalığı" olarak aladırılan Rus Deniz Kuvvetleri envanterinde yer olan "Dmitry Donskoy 941" adlı  dünyanın en büyük denizaltısı 41 yıl sonra hizmetlerini durduracak. ABD ve NATO ülkeleri tarafından 'tayfun sınırı denizaltı' olarak bilinen dünyanın en büyük denizaltısı Dmitry Donskoy 941'nin modern savaş teknolojilerinin gerisinde kaldığı ve denizaltında çok ses çıkarttığı sebebiyle emekliye ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

SU ALTINDA 180 GÜN KALABİLİYOR

Yapımıına 1976 yılında başlanan ve 1980'de suya indirilen Dmitry Donskoy 941'nin 172 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde olduğu ifade edildi. 6 torpido yuvasına ek olarak, denizaltının 20 adet R-39 balistik füzeyle donatıldığı belirtiliyor. Sargasso Denizi'nde bulunan denizaltının, dünyanın yarısını kontrol edebileceği ifade ediliyor. Denizaltının, Rusya'nın en büyük tersanesi olan Bolşoy Kamen şehrinde işçiler tarafından parçalanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Caner Cindoruk Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın en büyük Rus denizaltısı emekliye ayrılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 17:27:21. #1.15#
title