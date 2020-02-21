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Dünyanın en büyük perakende fuarında Gökçelik rüzgarı

Son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile adından söz ettirmeyi başaran raf sistemleri üreticisi Gökçelik, dünyanın en büyük perakende ekipmanları ve teknolojileri fuarı Euroshop2020'ye damga vurdu.

21.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18
Dünyanın en büyük perakende fuarında Gökçelik rüzgarı

Son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile adından söz ettirmeyi başaran raf sistemleri üreticisi Gökçelik, dünyanın en büyük perakende ekipmanları ve teknolojileri fuarı Euroshop2020'ye damga vurdu.

Kaynak: Dunya.com

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