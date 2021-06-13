Dünyanın en büyük müzesi ziyaretçilerini bekliyor
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Dünyanın en büyük müzesi ziyaretçilerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanını taşıyan Hatay Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanını taşıyan Hatay Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor. Birbirinden farklı eserlerle ziyaretçilerini karşılayan Hatay Arkeoloji Müzesi, gelen konuklarına tarihi yaşatıyor.

Çağdaş müzeciliğin bütün donanımlarına sahip olarak yapılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden pek çok önemli eser yer alıyor. Sergilenen mozaiklerin toplam alanı 3 bin 250 metrekareyi bulması nedeniyle, dünyanın en büyük mozaiklerinin sergilendiği müze unvanına da sahip olan Hatay Arkeoloji Müzesi detaylı işlenmiş ve benzersiz renkli taşlarla çalışılmış mozaik koleksiyonuna sahip.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin ziyaretçilerini beklediğini belirterek, "Hatay Arkeoloji Müzesi salgın sonrası dönemde ziyaretçilerini bekliyor. Bütün Anadolu'yu ve hemşehrilerimizi müzemizde misafir etmek istiyoruz. Hatay Türkiye'nin açık hava müzesidir, Hatay hikayesi olan şehirlerimizdendir. Turizm gerçekten bacasız sanayidir ve Türkiye'nin turizmde alacağı çok önemli mesafeler vardır. Dünyanın en büyük mozaik müzesine yapılmasına vesile olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bir insan hayatında Hatay'ı en az bir kez görmeli, yemekleri, müzeleri, denizi, dağları, tarihi ören yerleri muhteşem bir yer. Burası tarihten bu yana doğunun kraliçesi olarak anılan bir yer. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden herkesi Hatay'da misafir etmek istiyoruz" dedi.

Hatay'da şu anda 5 müze olduğunu ve bir tanesinin daha kısa sürede açılacağını belirten Yayman, "Şu anda Hatay'da 5 müze var. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi, Hatay Şehir Müzesi, Necmi Asfuroğlu Müzemiz var, Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzemiz ve Gastronomi Müzemiz var. Bir tane de yeni açılacak Edebiyat Müzemiz olacak. Tabi bu müzelerimiz Antakya'da, aynı şekilde diğer ilçelerimizde de müzeler var. Bizim Hatay'ı kültür turizminin başkenti haline getirmek gibi bir hedefimiz var" dedi.

Müzeyi farklı illerden gezmeye gelen vatandaşlar ise Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ilk kez geldiklerini tarih açısından mutlaka görülmesi gerektiğini ve herkesin Hatay'a mutlaka gelmesi gerektiğini belirttiler.

Dünyanın en büyük müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Dünyanın en büyük müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Dünyanın en büyük müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Dünyanın en büyük müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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