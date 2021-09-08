Dünyanın en büyük motokros şampiyonası MXGP'nin taraftar token arzı Bitci'de olacak

Spor dünyasının üst düzey organizasyonlarına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken dünyanın öncü taraftar token platformu Bitci.com, dünyanın en büyük motokros şampiyonası MXGP'nin taraftar token arzını Afyon'da gerçekleşen gong töreniyle duyurdu.

Spor dünyasının üst düzey organizasyonlarına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken dünyanın öncü taraftar token platformu Bitci.com, dünyanın en büyük motokros şampiyonası MXGP'nin taraftar token arzını Afyon'da gerçekleşen gong töreniyle duyurdu.

Dünyada 50'nin üzerinde yayıncı tarafından 180'in üzerinde ülkede yayınlanan MXGP'nin Türkiye'de düzenlenen MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON yarışlarının isim sponsoru olan Bitci, aynı zamanda MXGP'nin resmi taraftar token sponsoru da olmuştu. Dün Afyon'da gerçekleştirilen gong çalma töreniyle başlayan MXGP token arzıyla MXGP'nin derin NFT havuzu güçlendirilecek ve MXGP severlere güçlü ve sürdürülebilir bir değer sunulacak.

MXGP TARAFTAR TOKENLARI 16 EYLÜL 'DE BİTCİ'DE LİSTELENECEKToplamda 50 milyon üretilecek MXGP taraftar tokenlarından, 25 milyon MXGP 0.15 EUR'dan satışa sunulurken, yatırımcılar MXGP taraftar tokenlarına büyük ilgi göstererek arzın saniyeler içerisinde tükenmesini sağladı. Satıştaki kişi başı üst alım limiti ise 6 bin adet olarak belirlendi. MXGP'nin ilk arz sonrası Bitci.com'daki listelenme tarihi ise 16 Eylül olarak açıklandı.ONUR ALTAN TAN: TÜM SPOR ENDÜSTRİSİNE FİNANSAL KATKILAR SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitci CEO'su Onur Altan Tan, "MXGP, motorsporlarının en değerli organizasyonlarından biri. Bu denli büyük organizasyonlarla iş birliği yapmak ve onlara değer katmak bizi çok heyecanlandırıyor. Bitci.com üzerinden arzı gerçekleştirilecek MXGP taraftar token'larıyla kripto para piyasası yatırımcıları da MXGP yarışlarını daha büyük bir heyecanla takip edecek. Bitci.com olarak tarihin her döneminde değişim ve dönüşüme ışık tutan sporun gücüne inanan bir teknoloji firmasıyız. Dünyanın içinde bulunduğu değişim döneminde biz de sürdürülebilir bir gelecek için finansal teknolojiler alanında değer yaratmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim sporun dönüşüme etkisi, sadece futbol ve basketbol gibi popüler sporlarla sınırlı değil. Bitci.com olarak, tüm spor endüstrisine geliştirdiğimiz blokzincir çözümleriyle finansal katkılar sunmayı sürdüreceğiz" dedi.DAVID LUONGO: BÜYÜK BİR İŞ BİRLİĞİKonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Infront Moto Racing CEO'su David Luongo ise şunları söyledi: "Bitci.com ile kurulan bu yeni küresel ortaklığı ve MXGP ailesine katılmalarını kutlamak için buradayız. Bu çok önemli bir anlaşma ve büyük bir işbirliği çünkü dijital ekonomi ile reel ekonomiyi birbirine bağlıyor; birlikte uzun bir yolculuk geçirmeyi umuyoruz. Sporumuz için yeni bir şey olan Taraftar Token'ı da bizimle birlikte geliştiren Bitci.com pistte görünürlüğe sahip olacak. Bu büyük bir başarı ve tüm motokros hayranlarının buna katılmasını umuyoruz. Bu ortaklık bize hem büyük avantaj hem de yeni deneyimler ve sporu geliştirmek için yeni fikirler verecek. Burada aslında geleceği bugünden yaşıyoruz, bu yüzden bize katıldığınız için minnettarız ve ayrıca Infront Türkiye Genel Müdürü Ender Uslu'ya ve tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum çünkü bu ortaklık onların çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Bu yeni ortaklık aynı zamanda Infront Moto yarışlarının Infront Group ile nasıl çalıştığını da gösteriyor."

Geçtiğimiz dönemde MotoGP ve McLaren F1 Takmı gibi motor sporları dünyasının iki büyük değeriyle yapılan sponsorlukları açıklayan Bitci.com, futbol, basketbol motor sporları ve e-spor başta olmak üzere spor endüstrisine güç katmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk