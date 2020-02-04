Dünyanın en büyük mobilya fuarlarının boşluğunu Türk ihracatçısı dolduracak

04.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:55

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen Corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen dünyanın en büyük mobilya fuarlarının oluşturduğu boşluk Türkiye'de doldurulacak. İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), fuarların iptal edilen tarihleri olan 23-30 Mart'ta İstanbul'da geniş katılımlı bir alım heyeti gerçekleştirmeyi planlıyor.



Çin'in Guangzhou kentinde 18-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek CIFM Interzum fuarlarının Corona virüsü nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, İstanbul İhracatçı Birlikleri harekete geçti. Dünyanın en önemli mobilya fuarlarının sektörde oluşturduğu boşluğu, İstanbul İhracatçı Birlikleri doldurmaya hazırlanıyor. İİB, iptal edilen tarihlerde tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları 23-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bir araya getirmeyi planlıyor.



"Meydana gelen bu boşluğu İstanbul'un doldurmasını istiyoruz"



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün özellikle son yıllarda ihracatını en çok arttıran sektörlerin arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Sektörde oluşturduğumuz bu ihracat artış ivmesini devam ettirmek istiyoruz. 2019'da 3,5 milyar dolar ihracat yaparak 20 yılda ihracatımızı 22 kat büyüttük. 2020 hedefimiz, dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısından biri olmak ve ihracatımızı 4,5 milyar dolara çıkarmak. Ertelenen mobilya fuarları, dünyadaki mobilya sektöründe büyük bir boşluk oluşturdu. Meydana gelen bu boşluğu İstanbul'un doldurmasını istiyoruz." dedi.



Türk mobilya sektörünün öncülüğünde, iptal edilen fuar tarihlerinde İstanbul'da yurt dışından büyük ithalatçı firmalarla, yerli ihracatçı firmalar bir araya getirecek büyük bir buluşma planladıklarının belirten Güleç, "Yurt dışından büyük bir alım heyeti planlıyoruz. Salgın nedeniyle Çin'deki fuarlarda bir araya gelemeyen büyük ithalatçılar, İstanbul'da yerli firmalar ile bir araya gelip, alımlarını gerçekleştirebilir diye düşündük. Dünyanın en önemli 1000 mobilya ithalatçısını 23-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da ağırlamak için harekete geçtik." dedi.



Hedef: ABD, Meksika, Avrupa, İngiltere, Ortadoğu-Körfez ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri



Güleç, sözlerine şöyle devam etti: "Bu büyük buluşmada hedef bölgelerimiz ve ülkelerimiz; ABD, Meksika, Avrupa, İngiltere, Ortadoğu-Körfez ülkeleri, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri olacak. İhracatçı firmalarımızı arayıp, ulaşmak istedikleri firmaların ve yetkililerin isimlerini alıyoruz. Buluşmada görmek istedikleri bu firmaları arayıp, İstanbul'a davet ediyoruz."



Güleç, Corona virüsünün küresel ekonomide ciddi kayıplar oluşturabileceğini belirterek, "Türk mobilya sektörü olarak, dünyada oluşabilen her türlü koşullarda var olmaya ve büyümeye çalışıyoruz. Yapacağımız bu buluşma ile Corona virüsünün küresel ekonomide oluşturduğu olumsuz etkileri, mobilya sektörü olarak en aza indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA